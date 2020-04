Un videomessaggio "in cui ci darà il suo personale contributo sul problema amianto", annuncia Pietro Smargiassi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Beppe Grillo farà sentirte la sua presenza alla Conferenza regionale sull'amianto, che si terrà sabato, a partire dalle 9, nel Politeama Ruzzi di corso Nuova Italia.

Negli anni scorsi, il comico genovese ha tenuto a Vasto due comizi in occasione delle elezioni comunali del 2011 e delle politiche del 2013.

Il programma - Conferenza regionale amianto - Un secolo di storia e di lotte contro la criminalità finanziaria e industriale globale. Una guerra per la vita e per la salute non ancora vinta.

L'azione e le proposte dell'Osservatorio Nazionale Amianto

In collaborazione con

il Movimento 5 Stelle di Vasto

Sabato 27 settembre 2014 ore 9.00:

Presiede:

Avv. Ezio BONANNI

Modera:

Dott.ssa Valentina RENZOPAOLI

Interverranno:

Prof. Luciano MUTTI

Prof. Giancarlo UGAZIO

Arch. Giampiero CARDILLO

Sen. Gianluca CASTALDI

Prof. Lory SANTARELLI

Arch. Pietro SMARGIASSI

Dott. Michele RUOCCO

Dott. Maurizio ASCIONE

Dott. Luciano D'ALFONSO

P.I. Franco Aldo CUCINIERI