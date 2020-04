Che cos’è l’arte del clown-attore? Non è solo una professione ma è una combinazione di innocenza e maturità. É uno stile di vita che richiede la comprensione delle proprie emozioni, sensibilità, pathos e cuore. E’ questo quello che l’associazione di volontariato Ricoclaun, è impegnata ad approfondire da venerdì 26 a domenica 28 in uno speciale workshop: Il sorriso, un’arma di costruzione di massa, con la presenza di eccezionale di Jango Edwards, uno dei clown più famosi nel mondo e dell’artista Claudia Cantone.

Un corso intensivo di tre giorni composto da tre fasi fondamentali: Clown Theory (Teoria del Clown), Clown Formulas (Formule clown) ed infine, domenica 28 settembre, nel primo pomeriggio, la creazione del gruppo clown “La Milizia dei Folli”, che effettuerà una performance corale a Piazza Rossetti.

Questa performance sarà l’applicazione di quanto appreso nel corso. In questo contesto si potrà sperimentare il proprio clown, agendo come attori comici e come “guerrieri sociali”, “terroristi della risata” e “mercenari dell’umorismo” in grado di guarire il mondo per mezzo dell’innocenza, del sorriso e del contatto umano con le persone.

Lunedì 29 settembre Jango Edwards e Claudia Cantone saranno protagonisti inoltre di un duo classico-spettacolo di strada, alle 21.30 in Piazza Rossetti.

