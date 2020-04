Da Michele Crisci riceviamo e pubblichiamo un intervento relativo ai dissuatori di velocità. "Venerdì mattina passando per via del Porto ho visto dipendenti comunali intenti ad istallare un pannello per il controllo della velocità. Oltre che costosi sono anche dannosi per la circolazione, in quanto distraggono chi guida e per chi quando lo vede frena di colpo creando problemi anche a chi lo segue.

Gli amministratori della nostra Vasto un giro per le strade non lo fanno mai? Al momento via del Porto si può chiamare in tutti i modi, meno che strada, sembra un percorso di guerra, devi strabuzzare gli occhi per evitare i vari fossi e pensano a distrarti con i pannelli.

I soldi spesi per i pannelli non sarebbero spesi meglio per rifare il manto stradale? Per ridurre la velocità non sarebbe meglio costruire rallentatori come a Lanciano e San Salvo, non quelli metallici che sono fuori regola?

Alla fine di via del Porto, andando verso la statale, c'è una bretellina sulla destra che non è stata mai asfaltata ed è piena di buche, quando piove non si vedono, ma sono molto rischiose per chi va in scooter".



Michele Crisci





Ricordiamo ai lettori che "il Comune di Vasto informa che la Pubblica Amministrazione cittadina non interviene a seguito delle segnalazioni di privati cittadini, veicolate attraverso la stampa locale, ma attraverso un lavoro programmato e coordinato dagli Uffici competenti. Per le segnalazioni si può scrivere, con un indirizzo di posta elettronica certificata, a: comune.vasto@legalmail.it oppure recarsi presso l’Ufficio del Protocollo comunale in Piazza Barbacani, 2. Entrambe le procedure garantiscono la Pubblica Amministrazione della veridicità delle segnalazioni e dell’attendibilità della fonte informativa. Inoltre, sempre in una logica di ascolto e di partecipazione, sono attivi i canali sociali Facebook e Twitter del Comune di Vasto".