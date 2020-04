Da Claudia Castelli riceviamo e pubblichiamo una segnalazione sulla Pulchra. "Voglio segnalare l'inadeguata raccolta di oggetti ingombranti di cui sia la Pulchra, sia il Comune sono responsabili.

Uno dei miei familiari si è recato giorni fa presso la sede della Pulchra per smaltire degli oggetti che non possono essere inseriti nei tradizionali cassonetti per la raccolta differenziata. I dipendenti della Pulchra hanno affermato che uno degli oggetti da smaltire, ovvero un lavandino, essendo costituito da una parte in ceramica, poteva essere smaltito solo in parte.

Nessuno di loro ha saputo dare spiegazioni in merito, ma semplicemente hanno suggerito di chiedere chiarimenti all'Ufficio Servizi del Comune. Tale ufficio non ha risolto il nostro problema.

A questo punto chiedo come poter procedere allo smaltimento dell'oggetto in questione. E' una situazione inammissibile che una città che si definisce "civile" non dovrebbe mai vivere. Vorrei segnalare l'inefficienza di un servizio così importante e dire basta alla solita barzelletta dello scaricabarile".





Claudia Castelli