Si terrà domani, sabato 27 settembre, alle 17.30 a Palazzo d'Avalos, il convegno organizzato dall'associazione Vastoviva sul tema Terzo Settore e la sfida del futuro.

Dopo l'introduzione di Angelo Bucciarelli, cofondatore dell’associazione Vastoviva, ci saranno i saluti del sindaco di Vasto, Luciano Lapenna. Relatore del convegno sarà l'onorevole Edoardo Patriarca, componente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. Dal 1999 al 2006 Patriarca è stato Portavoce del Forum del Terzo Settore, il coordinamento nazionale che raccoglie più di cento organizzazioni del Terzo Settore, riconosciuto parte sociale dal Governo. Nel luglio 2010 è stato indicato dal Presidente della Repubblica Italiana quale esperto per il Terzo Settore presso il CNEL. Le conclusioni sono affidate all'onorevole Maria Amato.

"Si tratta di una occasione piacevole per leggere il tempo in cui viviamo con uno sguardo al futuro – spiega Bucciarelli -, per discutere ed interpretare i segni del cambiamento che ci sono pur in mezzo alle crisi, per scambiarsi idee con l’intento di anticipare risposte e azioni innovative.Lo sguardo al futuro, il ruolo delle comunità operose oltre la rabbia e la rassegnazione, l’impegno della società civile per generare il cambiamento, saranno proprio i temi di questo convegno".