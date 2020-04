Giornata di festa quella di ieri per la parrocchia di Santa Maria maggiore e in particolare per la Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone. Il vice priore Sante Monteferrante, durante la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Bruno Forte e con la presenza dei sacerdoti della diocesi di Chieti-Vasto, ha ricevuto il ministero dell'Accolitato. L'accolito, secondo l'ordinamento del Messale Romano della Chiesa Cattolica, è istituito per il servizio all'altare durante le celebrazioni, aiutando il diacono e il sacerdote. Ha anche il compito di distribuire l'eucarestia, sia durante le celebrazioni che alle persone che per motivi di salute non possono uscire di casa.

Durante la celebrazione di ieri la Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone si è stretta al suo vice priore, accompagnandolo in questo momento importante, con il priore Massimo Stivaletta che, a nome di tutti i cofnratelli, ha rivolto un messaggio affettuoso a Monteferrante. Ora, oltre all'impegno come confratello, Monteferrante aiuterà più da vicino il parroco Don Domenico Spagnoli e il parroco emerito Don Decio D'Angelo.