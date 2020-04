Sabato 27 settembre in Piazza Rossetti, si terrà la performance di Teatro Danza "Message Through The Window", diretta dall'insegnante e coreografa Maria De Liberato ed interpretata dalle allieve del Centro Danza Etoile di Vasto, Cupello e Petacciato.

Due gli spettacoli: uno alle ore 20.00 e uno alle ore 22.00.