Giornata di festa per la comunità di San Marco Evangelista che ha celebrato l'ingresso ufficiale del nuovo parroco, Don Gianni Carozza. È stato monsignor Bruno Forte, vescovo di Chieti-Vasto, a presiedere la celebrazione cui hanno preso parte tanti sacerdoti della diocesi. In chiesa i sindaci di Vasto e Tornareccio, paese d'origine di Don Gianni, la sua famiglia e poi tanti fedeli. Particolarmente emozionato Don Gino Smargiassi, che con i 13 anni a San Marco ha concluso il suo apostolato come parroco. A lui si deve il merito della costruzione della nuova chiesa.

Monsignor Forte ha rivolto il suo grazie a Don Gino "per tutto quello che hai fatto e anche per questo nuovo edificio attorno a cui cresce una bella comunità". E poi il messaggio a Don Gianni Carozza che, dopo tanti anni come educatore nel seminario regionale, è stato scelto per guidare una comunità in crescita. "Ti sei speso con generosità come educatore, oggi inizia un nuovo tempo della tua vita, che certamente ti vedrà spenderti a favore dei tuoi parrocchiani, per guidarli verso Gesù".

Nella comunità di San Marco, oltre al nuovo parroco, arrivano anche tre suore, suor Anna Piera, suor Aurora e suor Domenica, che affiancheranno Don Gianni nel catechismo e nelle attività di servizio della parrocchia. Per Don Gianni tanti applausi e anche i doni delle due città, la sua Tornareccio e Vasto che lo accoglie. Il benvenuto dei parrocchiani alla loro nuova guida, con "le tante braccia aperte simbolo di questa comunità che vuole accoglierti", è stato dato con il dono di una campana, che rappresenta l'annuncio della parola di Dio che il nuovo parroco porterà avanti a San Marco. Non poteva mancare il grazie affettuoso a Don Gino. "A te il grazie più grande. Ci ha fatto assaporare l'amore di Dio e ci hai fatto anche il regalo di questa chiesa e delle tante strutture che hanno contibuito a formare questa comunità".