Ore 17,15 - Approvato a maggioranza anche il bilancio di previsione triennale. L'opposizione ha criticato il documento contabile dell'amministrazione Lapenna. Davide D'Alessandro (indipendente), prendendo spunto da una recente invettiva del sindaco contro i giornalisti, ha attaccato: "Non è la stampa ad essere cialtrona. C'è un metodo cialtronesco di fare politica, anzi di non farla. Voi non avete fatto politica in questi otto anni. Questo - ha dichiarato - bilancinum è il manifesto che certifica il vostro fallimento".

In chiusura di seduta, respinta la proposta di delibera con cui il centrodestra chiedeva l'istituzione di una commissione d'indagine sul servizio di polizia locale, affinché "il Consiglio venga a conoscenza dei motivi di una così grave crisi tra amministrazione e Corpo di polizia municipale". Massimo Desiati ha illustrato in aula i motivi dell'iniziativa; gli ha replicato Mauro Del Piano (Sel).

Ore 13,30 - In corso la seduta del Consiglio comunale di Vasto. La maggioranza di centrosinistra ha approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2014, il Programma triennale delle opere pubbliche 2014-2016, l'addizionale comunale Irpef (rimane anche per quest'anno l'aliquota massima), il Piano finanziario e le tariffe della Tari (tassa sui rifiuti) e dell'Imposta municipale propria e ha ratificato le delibere riguardanti i lavori di sistemazione del lungomare antistante il Monumento alla Bagnante e il Belvedere San Nicola.

La seduta non viene trasmessa in diretta streaming sul sito interne del Comune di Vasto.