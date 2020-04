Sabato 27 settembre 2014 dalle ore 9.00 farà tappa a San Salvo in piazza Papa Giovanni XXIII la quarta edizione della Giornata mondiale “Cento città contro il dolore” organizzata dalla Fondazione Isal per informare i cittadini sulle terapie disponibili contro il dolore e sui centri specialistici presenti nel territorio.

Fondazione ISAL, Acli e Pro Loco di San Salvo saranno in piazza con medici e volontari per informare sulle terapie e sui centri specialistici oltre a raccogliere fondi per la ricerca scientifica. E’ un’iniziativa promossa sotto l’Alto patronato della Presidenza della Repubblica e prevede iniziative in 100 comuni di tutta Italia oltre che in Australia, Belgio, Canada, Colombia, Germania, Giordania, Gran Bretagna, Irlanda, Malta, Olanda, Portogallo e Spagna. E’ stato attivato il numero verde gratuito della Fondazione Isal 800 101288, a cui è possibile rivolgersi per avere consigli e un primo aiuto.

In piazza Papa Giovanni XXIII medici e volontari spiegheranno ai cittadini come e dove sia possibile rivolgersi per avere consigli e aiuto per permettere a tutti di sapere cosa fare in caso di dolore. A San Salvo rappresenterà gli Amici di ISAL il dott. Eugenio Spadano, medico chirurgo già dirigente dell’Asl Lanciano-Vasto- Chieti nonché presidente del Consiglio comunale di San Salvo.

Il dolore cronico è quel dolore che dura più di sei mesi e diventa una vera e propria malattia, che compromette la qualità della vita e le relazioni personali. Una tragedia invisibile e spesso trascurata, che in Italia si stima colpisca 12 milioni di persone, il 20% della popolazione, causando ogni anno la perdita di oltre un miliardo di ore lavorative e la spesa di circa due miliardi di euro per prestazioni e farmaci.

"Il 10% delle persone con dolore cronico necessita per tutta la vita di più terapie combinate, mentre per il 4%, e sono quasi mezzo milione di italiani, soffre di un dolore cronico di cui oggi non c’è ancora alcuna possibilità di cura» spiega il dott. Eugenio Spadano. «Con ‘Cento città contro il dolore’ vogliamo rompere il muro dell’indifferenza e chiedere alle istituzioni di finanziare la ricerca scientifica per trovare una terapia a quei dolori difficilmente trattabil".

La Giornata “Cento città contro il dolore” è affiancata sul web dalla campagna #Zeropain. Centinaia le persone di tutto il mondo che hanno scelto di “metterci la faccia” e di dire il loro “no” al dolore cronico. Per partecipare basta fotografarsi tenendo in mano un foglio con la frase “Io sono contro il dolore” scritta nella propria lingua e pubblicare il selfie su Facebook (taggando la pagina della Fondazione ISAL) oppure su Twitter e Instagram, mettendo sempre l’hashtag #zeropain.

"Le persone con dolore cronico – conclude Spadano - non devono chiudersi nella loro sofferenza, ma devono sforzarsi di far sentire la loro voce all’unisono, aldilà delle singole patologie da cui sono afflitte. Noi condividiamo la loro battaglia e insieme possiamo trovare una soluzione, perché solo se saremo uniti saremo forti e troveremo ascolto".

Per permettere a tutti di sapere come comportarsi verranno regalate copie di “La cassetta del pronto soccorso del dolore”, la guida elaborata dal gruppo di esperti internazionali di Change Pain. A fronte di un piccolo contributo che sarà utilizzato per finanziare la ricerca scientifica, saranno anche distribuite confezioni di prodotti alimentari abruzzesi messi a disposizione da un pool di aziende solidali: sono Fontedoro con il suo olio extra vergine d’oliva ottenuto con spremitura a freddo e l’antico pastificio Masciarelli con la sua pasta recentemente premiata dal Gambero rosso, mentre Alaska Sas e Di Nino Trasporti si sono occupate a titolo gratuito del packaging e della distribuzione.

La Giornata mondiale “Cento città contro il dolore” è organizzata sotto l’Alto patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Ministero degli Affari Esteri, Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani) e Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), con il contributo incondizionato di Grunenthal e con il sostegno di Carta BCC, Life Episteme Italia, Fontedoro, pastificio Masciarelli, Alaska Sas e Di Nino Trasporti.

Per informazioni:

Dott. Eugenio Spadano, e-mail eugeniospadano@gmail.com

Fondazione Isal, tel. 0541.725165, e-mail info@fondazioneisal.it, sito www.fondazioneisal.it