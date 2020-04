Continuano gli appuntamenti musicali nel piano terra della Torre Diomede Del Moro, per far conoscere ai cittadini la bellezza di questo luogo riportato "in vita" dall'associazione Vigili del Fuoco in congedo. Una serie di concerti con l'intento anche di sensibilizzare (e magari raccogliere anche fondi) quante più persone possibili sulla necessità di intervenire al più presto con un'azione di restauro per riportare all'antico splendore una delle torri della città. La torre Diomede del Moro in questi mesi è divenuta uno spazio di aggregazione e promozione della cultura, chi vuole può proporre le proprie opere, siano esse letterarie, artistiche o musicali. E, ogni sabato, i Canzone Antica, trio formato da Silvano Muratore, Noriko Oto e Mayumi Muratore, propongono una lezione-concerto di musica classica.

Domani, sabato 27 settembre, alle 18, a risuonare nella volta della torre saranno le musiche ci W.A. Mozart. Il programma prevede l'esecuzione della sonata per piano e violino in Mi Kv 305, Eine kleine nacht musik, ed altro ancora. L'ingresso è gratuito.