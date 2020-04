Sabato 27 settembre, la Pinacoteca di Palazzo D’Avalos sarà sede della cerimonia di premiazione della 5^ Edizione del Premio Nazionale di Poesia in Dialetto "Vie della memoria Vittorio Monaco" organizzato dalla Cgil-Spi Abruzzo, dal Comune di Vasto, dal Centro Studi Rossettiani e dal Centro Studi e Ricerche Vittorio Monaco.

Aperto a tutti, senza distinzione di età, di sesso, di orientamenti politici e culturali, il concorso vuole affermare la perenne attualità dei valori che fondano le collettività: la storia, l’impegno civile, il lavoro, il rispetto, l’attenzione agli altri. Il concorso, che oggi costituisce un’iniziativa unica in Italia, tende a ribadire come una delle vie della memoria sia proprio la poesia in dialetto, strumento di condivisione e di identificazione della storia individuale e collettiva.

L’evento è stato presentato stamane, a Palazzo di Città, nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Forte, della Segretaria generale dello Spi Cgil Abruzzo Giovanna Zippilli e di Mimì D’Aurora, Presidente del centro Studi e Ricerche “Vittorio Monaco”

Il Premio è intitolato alla figura dell’illustre poeta, intellettuale, docente ed uomo politico, scomparso 5 anni fa. Furono infatti le poesie di Monaco - vero grido di dolore per la scomparsa della civiltà contadina- a indurre il sindacato regionale dei pensionati della Cgil a capire che anche la poesia in dialetto poteva essere una via della memoria che poteva arricchire la ricerca multidisciplinare di questa risorsa critica necessaria a costruire il futuro. Vittorio Monaco fu una figura chiave nella organizzazione del Premio, di cui fu membro della giuria, e la sua presenza contribuì a garantirne l’autorevolezza ed il rigore nella valutazione della qualità.

All’edizione di quest’anno hanno partecipato 46 artisti provenienti da tutta Italia. La Giuria ne ha selezionati 21, 8 dei quali entreranno nell’area dei premiati. Nell'ambito della cerimonia di sabato mattina è in programma anche un Omaggio al poeta vastese Luigi Anelli affidato al prof. Gianni Oliva, docente della Univerità D'Annunzio di Chieti". Il poeta vastese Fernando D'Annunzio leggerà versi in dialetto di Luigi Anelli.

Farà quindi seguito la presentazione dei testi segnalati, finalisti, vincitori e la lettura delle motivazioni. Coordinerà i lavori Marcello Teodonio, Presidente del Premio Nazionale di poesia Vie della memoria Vittorio Monaco. La cerimona di premiazione sarà allietata dalla presenza del Coro Polifonico Histonium "Bernardino Lupacchino dal Vasto".