Da Silvia Spadaccini riceviamo e pubblichiamo una segnalazione sulle condizioni in cui versa il cimitero di Vasto.

"Continuo la mia battaglia contro i piccioni al cimitero di Vasto, ma come può vedere nulla è stato fatto. Tra circa un mese la Chiesa cattolica ricorderà i cari defunti. In tanti affolleranno il nostro Cimitero portando fiori e lumi per loro.

Oggi recandomi al cimitero a trovare i miei cari ho visto che è rimasto tutto come ad aprile. Lapidi e marmo sporchi di escrementi di piccioni. Non si può tenere un cimitero in queste. Girando mi sono soffermata su una tomba di un illustre cittadino vastese scomparso qualche anno fa e sinceramente sono rimasta scandalizzata nel vedere i piccioni che fanno il loro comodo entrando ed uscendo dalla cappella.

Una scena orribile indecorosa sia per il caro defunto sia per chi visiterà la tomba del personaggio.

Il sindaco e l'amministrazione comunale perchè non si fanno un giro dentro il camposanto e si rendono conto di quello che c'è Penso che sia un dovere di un'amministrazione tenere pulito questo luogo".





Silvia Spadaccini

Ricordiamo ai lettori che "il Comune di Vasto informa che la Pubblica Amministrazione cittadina non interviene a seguito delle segnalazioni di privati cittadini, veicolate attraverso la stampa locale, ma attraverso un lavoro programmato e coordinato dagli Uffici competenti. Per le segnalazioni si può scrivere, con un indirizzo di posta elettronica certificata, a: comune.vasto@legalmail.it oppure recarsi presso l’Ufficio del Protocollo comunale in Piazza Barbacani, 2. Entrambe le procedure garantiscono la Pubblica Amministrazione della veridicità delle segnalazioni e dell’attendibilità della fonte informativa. Inoltre, sempre in una logica di ascolto e di partecipazione, sono attivi i canali sociali Facebook e Twitter del Comune di Vasto".