Come di consueto, con la ripresa delle attività scolastiche, il Laboratorio ArtiBus di Vasto inaugura un nuovo ciclo di corsi incentrati sulla didattica d’arte. Protagonisti ne saranno bambini e giovanissimi, come si evince anche dall’immagine promozionale scelta per il lancio dell’imminente stagione di appuntamenti creativi: il famoso “Bacco” di Caravaggio, interpretato da un piccolo artista di oggi.

Da alcuni anni il laboratorio rivisita noti capolavori del passato dando loro il volto dei suoi iscritti, volendo rappresentare concretamente l’intersezione tra l’arte del presente e quella che ha fatto storia, in un ideale passaggio di testimone dai grandi Maestri ai fantasiosi interpreti in erba.

Animato da tale spirito, a partire da ottobre 2014 e fino a maggio 2015, il Laboratorio proporrà il sedicesimo anno di corsi, affidati alla guida esperta di Bruno Scafetta. Nella spaziosa e attrezzata sede di via Messina, in base alle diverse fasce d’età si terranno laboratori di disegno, pittura e ceramica per i bambini dai 4 agli 11 anni (progetto “Mondo a colori”) e per ragazzi dai 12 anni in su (“Piccola Accademia delle Belle Arti”).

Proseguiranno, inoltre, gli incontri di pittura e ceramica riservati agli adulti, insieme alle collaudate collaborazioni con le scuole e gli enti di Vasto e dintorni.

Per info ed iscrizioni: Laboratorio ArtiBus, Via Messina 2, Vasto (dal lunedì al venerdì, ore 17.00/20.00);

www.laboratorioartibus.it - info@laboratorioartibus.it