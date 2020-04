“Il senatore Felice Casson, vicepresidente della 2^ Commissione permanente (Giustizia), con una interrogazione parlamentare congiunta ai tre Ministri della Salute, Lorenzin, del Lavoro e delle Politiche Sociali, Poletti e della Giustizia, Orlando". Lo si legge in una nota di Antonio Colella del comitato Ambiente e territorio di Vasto, secondo cui, il Parlamento e il Governo faranno luce "su ciò che è realmente accaduto dal 1991" e le cause che hanno compromesso "la qualità della vita di alcuni lavoratori affetti da gravissime patologie e, a tutt’oggi, rimasti con zero diritti-Inail e zero diritti-Inps, per esposizione ultraventennale-trentennale ad amianto".

"Nel rendere merito e pubblica gratitudine al Senatore Felice Casson - commenta Colella - rivolgiamo l’appello ai lavoratori di Abruzzo e Molise, alla massima vigilanza e mobilitazione sul problema amianto, richiamando contestualmente l’attenzione di tutti i gruppi parlamentari a voler fare approvare finalmente il disegno di legge Casson presentato alla prima riunione del Senato, in data 15 marzo 2013 e contenente Norme a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dell’ambiente dall’amianto, nonché delega al governo per l’adozione di un testo unico in materia di amianto".