Trecento euro per ogni nuovo nato nelle famiglie residenti in paese. È l'iniziativa approvata dal consiglio comunale di Villalfonsina durante l'ultima seduta dell'assise civica. "Il Comune, dietro presentazione di una domanda, concederà la somma di 300 euro alle coppie che risiedono a Villalfonsina (e che mantengono qui la residenza per cinque anni) per ogni nuovo bimbo che nasce". Il sindaco Mimmo Budano spiega che questa è solo "l'ultima di una serie di iniziative a favore delle famiglie del nostro Comune. Per andare incontro alle giovani coppie chi acquista una casa e mantiene la residenza per almeno 5 anni può richiedere il contributo di 500 euro (pari alle spese notarili). Oppure c'è un rimborso sugli affitti".

L'amministrazione comunale ha previsto anche "la riduzione della Tari del 10% per ogni figlio al di sotto dei 25 anni che non ancora lavora. E poi abbiamo introdotto il 3° figlio fiscale. Le coppie che hanno il 3° figlio non pagano tutti i servizi erogati dal Comune, come scuolabus e mensa".

Il primo cittadino spiega come "quella dei 300 euro vuole essere un'iniziativa per dare sostegno alle famiglie. Sappiamo bene che non è una cifra che può risolvere le difficoltà vissute di questi tempi, ma lo vediamo come una sorta di benvenuto nella nostra comunità, in un periodo in cui siamo contenti perchè sono nati tanti bambini. In quest'anno arriveremo a 10 nascite, contro i 4-5 del passato". Infine una battuta. "Qualcuno ha malignato che abbiamo introdotto il bonus perchè io e un altro assessore diventeremo nuovamente papà a breve. Possono stare tutti tranquilli, non presenteremo la domanda".