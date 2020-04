La Scuola di lingua e cultura Italiana Nuova Arcadia di Casalbordino, ha organizzato anche quest’anno, il viaggio studio in Abruzzo e a Casalbordino in collaborazione con l'associazione Famiglia abruzzese di Rosario in Argentina, con il patrocinio del Comune di Casalbordino. Il viaggio studio, alla sua seconda edizione,ha visto a partecipazione di numerosi studenti argentini, molti dei quali discendenti di abruzzesi emigrati. Ragazzi che, finalmente, avranno la possibilità di riscoprire le loro radici e conoscere la terra che tanti anni fa i loro nonni hanno salutato.

Il viaggio è stato coordinato dalla vice Presidente dell’associazione culturale Unione e Benevolenza di Conception del Uruguay della regione Entre/Rios Argentina, Liliana Carmen Poggio. La permanenza ha offerto l’occasione di conoscere un'Italia differente, fuori dai soliti percorsi, con in più l’opportunità di svolgere un corso intensivo di lingua e cultura italiana, attività che la Famiglia abruzzese già promuove e organizza con successo da alcuni anni a Rosario.

Positivo il commento di Liliana Carmen Poggio. "Gli allievi hanno avuto modo di entrare a stretto contatto con la comunità e le tradizioni abruzzesi e conoscere da vicino quell’immenso patrimonio d’arte e natura di una regione che sempre più si distingue per un turismo colto e di qualità, anche grazie ai percorsi didattici studiati e offerti dalla scuola Nuova Arcadia, ormai diventata un punto di riferimento per i viaggi studio per stranieri in Abruzzo. Ringrazio a nome degli allievi il sindaco Remo Bello per l’accoglienza ricevuta, nonché quanti abbiamo incontrato nei nostri percorsi sul territorio abruzzese e fuori regione".