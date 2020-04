Dopo la positiva esperienza dello scorso dicembre, con quattro squadre di pallavolo di serie A, il grande volley torna a Vasto. Il 4 e 5 ottobre, al PalaBCC di via dei Conti Ricci, andrà in scena il quadrangolare Città del Vasto, che vedrà la partecipazione di squadre italiane e turche di assoluto livello: Sir Safety Perugia, Cucine Lube Banca Marche, Ankara e Galatasaray.

Il quadrangolare è stato presentato stamane a Palazzo di Città nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del vice sindaco Vincenzo Sputore, dall’organizzatore, l’ex pallavolista Dario Da Roit che, di concerto con l’Amministrazione Comunale di vasto, la Muzak Eventi e la Fipav Abruzzo, porterà in città il meglio della pallavolo maschile nazionale ed internazionale. La Cucine Lube Banca Marche è campione d’Italia, l’Ankara è campione di Turchia. La Sir Safety Perugia ed il Galatasaray di Istanbul rappresentano due complessi di primissimo ordine.

Le partite: sabato 4 ottobre alle 18 Perugia – Ankara. Alle 20,30 Macerata – Galatasaray.

Domenica 5 ottobre: alle 16,30 la finale per il terzo ed il quarto posto. Alle 18 il Trofeo Abruzzo Under 17 e alle 20 la Finale per il primo ed il secondo posto.

Per informazioni e prevendita biglietti Muzak 346.75133610 – 339.4994504. Oppure www.ciaotickets.com – www.volleychallenger.com.

“Un grande torneo – ha detto Dario Da Roit – di alto livello per i numerosi appassionati della pallavolo. Vasto avrà l’occasione di ammirare da vicino alcuni dei più forti campioni della Pallavolo maschile. Attesissima è la presenza del coach dell’Ankara, Lorenzo Bernardi, tra i più forti giocatori al mondo del passato.”

Abbonamenti e biglietti: 20 euro l’abbonamento per l’intero torneo. Il biglietto della prima giornata è di 10 euro. Della seconda giornata 12 euro. 7 euro per gli under 16.