Si terrà domenica 28 settembre l'edizione 2014 di "Ambulanti in Città", manifestazione fieristica patrocinata dall'Amministrazione Comunale ed organizzata dalla Confcommercio in occasione delle festività patronali di San Michele Arcangelo. In esposizione abbigliamento, calzature, antiquariato e prodotti tipici. Le bancarelle saranno sistemate in Via Giulio Cesare e nelle strade limitrofe. Sin dalle prime ore, quindi, decine di ambulanti provenienti in particolare dalle regioni del centro-sud raggiungeranno Vasto per esporre i loro prodotti.

Le strade saranno interdette al parcheggio sin dallla sera precedente e fino al mattino successivo, per permettere il corretto svolgimento della fiera e le operazioni di pulizia.



Per informazioni è a disposizione il sito www.confcommerciochieti.it . Oppure si può telefonare ai seguenti numeri: 0871.64599 - 380.7922901.