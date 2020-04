Prosegue per la BCC Vasto Basket il cammino di avvicinamento al campionato 2014/2015 di serie B. Ieri sera, tra le mura amiche del PalaBCC, i biancorossi hanno affrontato il Pescara Basket, formazione che disputerà il campionato di serie C. Per gli uomini di coach Di Salvatore un test buono per provare schemi di gioco e mettere minuti nelle gambe in vista dell'esordio stagionale, il 5 ottobre a Catanzaro. È tornato in campo Vincenzo Dipierro, ormai in via di completo recupero dopo l'infortunio al braccio. Fermo invece ai box Gianluca Mirone, alle prese con un'infiammazione tendinea.

La partita con i pescaresi è stata intensa, a tratti giocata su alti livelli di agonismo. Come nelle altre amichevoli precampionato il punteggio è stato azzerato ad ogni quarto. Per gli amanti delle statistiche la BCC Vasto Basket ha chiuso avanti in tutti i parziali che, come spesso accade in questi incontri, sono stati cinque (l'ultimo con il tempo continuo). Ierbs e compagni hanno cndotto con i punteggi di 24-9, 22-16, 16-12, 20-16, 19-10, per un virtuale 101-63 finale.

La squadra ha mostrato decisi miglioramenti nella fase di impostazione e finalizzazione del gioco, mentre c'è ancora da registrare qualcosa nella fase dei rimbalzi difensivi, con coach Di Salvatore che a più riprese ha redarguito i suoi per le troppe seconde e terze occasioni concesse ai pescaresi. I nuovi arrivati sembrano essersi integrati bene, gli "anziani" offrono la solita garanzia. Nel finale Antonini ha rimediato una contusione alla caviglia, nei prossimi giorni sarà da valutare il suo recupero.

Ma gli occhi di tutti oggi erano per Dipierro, punto di riferimento in questi ultimi anni per la BCC Vasto Basket. Ha giocato praticamente tutto il match per poter recuperare il gap di preparazione con i suoi compagni. A fine gara era stanco ma soddisfatto. "Fisicamente mi sento bene - ha spiegato a fine gara -. Mi manca il ritmo partita ma sono abbastanza avanti con il lavoro di recupero. Chiaramente il braccio non è al top, soprattutto mentalmente la paura di un contatto oltre il limite tende a non farmi forzare. In ogni caso sono molto fiducioso perchè ho buone sensazioni, per la prima di campionato sarò pronto".

Il prossimo impegno per la formazione del presidente Spadaccini sarà nel 49° torneo Città di Campli - memorial "Nino D'Annunzio". Venerdì 26 la BCC Vasto Basket affronterà alle 18.30 il Giulianova, mentre alle 20.30 ci sarà la partita tra i padroni di casa del Campli e il Penta Teramo. Sabato 27 le due perdenti si affronteranno alle 18.30, mentre le vincenti si contenderanno la vittoria finale alle 20.30.