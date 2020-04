E' arrivato martedì a Vasto Youssouf Kamara, dovrebbe essere lui la prima punta del Vasto Marina di Luigi Baiocco. Manca ancora la firma, l'attaccante si è subito allenato con i compagni, ma non è stato ancora tesserato.

Nato in Costa D'Avorio nel 1981 dopo quattro stagioni con gli svizzeri del Bellinzona arriva a Napoli nel 2001 per far parte della primavera partenopea, qui lo allena Vincenzo Montefusco, il primo a chiamarlo Giuseppe, da allora tutti lo chiamano così: "E' la traduzione corretta del mio nome in italiano", spiega il giocatore. Non solo primavera, si affaccia in prima squadra, debutta in A e fa qualche presenza in Coppa Italia. Con il prestito alla Cavese in C1 inizia la trafila che lo porterà in giro per il sud Italia e l'Europa: Viribus Unitis, Gaeta, Venafro, Napoli Sanità, tre stagioni in Romania, in A e B, prima del rientro in Italia, alla Frattese in D, dove ha rescisso il contratto dopo pochi mesi.

Ora lo attende una nuova sfida, in una squadra che avverte la mancanza di un centravanti esperto: "Sono una prima punta - spiega Kamara - ma mi metto a completa disposizione del mister, deciderà lui come impiegarmi, posso anche ricoprire altri ruoli in avanti. Sono felice di essere qui, è una bella sfida, voglio fare bene e ringrazio la società che mi sta dando questa opportunità, voglio ricambiare subito con i gol". Nel gruppo, all'interno del quale il morale è decisamente più alto dopo la vittoria di domenica, ritrova il compagno di reparto Cataruozzolo con cui ha già giocato in passato. Sarà interessante vedere quale sarà il suo impatto nella nuova squadra e se farà la differenza in un campionato come l'Eccellenza abruzzese.

Kamara è extracomunitario, ma l'iter per il suo tesseramento sarà breve avendo già giocato in Italia, molto difficile vederlo in campo oggi contro il Cupello: "Ormai vivo da anni a Napoli è quella la mia città, ho due figli, ho fatto domanda per diventare comunitario, sono in attesa", la famiglia lo seguirà a Vasto.

Con la sua nazionale ha preso parte al mondiale under 20 nel 1997 e ha collezionato alcune convocazioni con la selezione maggiore, l'ultima nel 2011: "Sono della stessa generazione di Drogba e Yaya Tourè, li conosco bene". In Africa ha una scuola calcio: "Un giorno mi piacerebbe occuparmene a tempo pieno per mandare ragazzi a giocare in Europa, nel frattempo ne ho già dati due nati nel 1999 a Torino e Novara".

Con Kamara il mercato del Vasto Marina è chiuso? Forse, il difensore centrale, ex Nardò, Carmelo Febbraro piace sempre, ma il suo arrivo non pare imminente.