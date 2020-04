C’è stato un grande successo di pubblico, sabato 20 settembre 2014, all’Auditorium del Liceo Scientifico “R. Mattioli” di Vasto per la celebrazione della XXIX Edizione del Premio Nazionale Histonium. I poeti e scrittori sono venuti, assieme a parenti ed amici, dalle varie regioni italiane, anche le più lontane, per partecipare con entusiasmo alla Cerimonia Conclusiva del Concorso vastese. Diverse le presenze di personalità del mondo politico, militare e associativo, tra cui il sindaco avv. Luciano Lapenna, il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Forte, l’assessore alla Cultura Vincenzo Sputore, il Generale di Brigata Claudio Quarta, il Generale di Divisione Gianfranco Rastelli, il Colonnello Lino Ciccarella del Comando Provinciale dei Carabinieri di Chieti, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vasto, Maggiore Giancarlo Vitiello, il rag. Antonio Prospero già consigliere regionale, il past-governor del Distretto 2090 del Rotary International Riccardo Calogero Marrollo, il dott. Adri Cesaroni rappresentante del Presidente del Rotary Club di Vasto dott. Angelo Muraglia, il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Vasto Adriano Barattucci, la Presidente dell’Associazione “Amici degli Anziani” ins. Angela Poli Molino, l’Arch. Giandomenico Finamore vice-sindaco di Fraine (Ch), il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “R.Mattioli” prof.ssa Silvana Marcucci, il Dirigente Scolastico del Polo dei Licei “Pantini-Pudente” prof.ssa Letizia Daniele.

Al tavolo di presidenza hanno preso posto i presidenti di Giuria: prof.ssa Anna Ventura de L’Aquila, prof.ssa Gabriella Izzi Benedetti di Firenze, prof.ssa Norma Malacrida di Termoli, prof. Luigi Boccilli di Roma. Ma tra le autorità erano presenti anche alcuni membri di Giuria: la dott.ssa Antonella Di Genova e il prof. Eros Donnini, venuti entrambi da Roma, e le prof.sse Maria Luisa Del Forno Ciufici e Angela Filena Farina. Significativa è stata la presenza della Guardia di Finanza, con due rappresentanti.

La Cerimonia, coordinata magistralmente dalla prof.ssa Angela Tommasi con l’aiuto di tre studentesse del Polo dei Licei “Pantini-Pudente” Roberta Muscariello, Chiara Guerrera e Giorgia Di Bussolo, si è aperta con una incisiva prolusione del prof. Luigi Alfiero Medea, attuale presidente del Premio Histonium, che ha illustrato le proposte attuate in questi anni dall’organizzazione e le varie fasi del Concorso Letterario dell’edizione 2014. E’ seguito il saluto del Sindaco Luciano Lapenna, che ha sottolineato il prezioso contributo dato in questi anni dal Premio Histonium per la crescita culturale e turistica della città.

Il “Premio Cultura Histonium 2014” è andato innanzitutto alle Legione Carabinieri d’Abruzzo nella persona del Comandante, Generale di Brigata Claudio Quarta con la seguente motivazione: “Caposaldo delle Istituzioni Italiane, l’Arma dei Carabinieri d’Abruzzo ha scritto pagine luminose nella storia del nostro territorio, svolgendo sempre un prezioso e capillare lavoro per la lotta alla criminalità, per la difesa dei cittadini, per la pacifica convivenza civile e per la diffusione, soprattutto tra le giovani generazioni, della cultura della legalità”.“Premio Cultura” anche all’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) e alla Presidente Carla Rocchi “per l’impegno che svolge a tutela degli animali, per le campagne di sensibilizzazione nelle scuole e per la lotta serrata contro qualsiasi forma di maltrattamenti, di cattività e di stragi” (la Targa d’Oro è stata ritirata dal commissario della Sez. ENPA di Pescara, ing. Alfonso Colliva) e al prof. Liborio Stuppia, titolare della cattedra di Genetica Medica all’Università “G. D’Annunzio” di Chieti, per “l’intesa attività di ricerca sulla Genetica Umana con studi relativi a diverse patologie congenite ed acquisite e con un particolare interesse alla biologia molecolare”.

Sono stati, quindi, premiati con il Gran Trofeo della Cultura “Lucio Valerio Pudente”, istituito per ricordare il concittadino vastese di appena 13 anni, che nel 106 d.C. ebbe la palma della vittoria in un certame poetico in Campidoglio, l’ins. Norma Malacrida, poetessa, scrittrice e critico letterario di Termoli (Cb); e con l’Histonium d’Oro l’avv. Giuseppe Tagliente, giornalista pubblicista, direttore di vari quotidiani locali e autore di interessanti pubblicazioni di carattere politico, storico, demologico e di costume. Si è passati, quindi, all’assegnazione dei Trofei alla Carriera, assegnati ad un poker di donne: Liliana Ianni di Roseto degli Abruzzi (Te), Anna Grazia Californi di S. Severo (Fg), Sofia Cassano di Vasto (Ch) e Giuseppina Basile di S. Martino in Pensilis (Cb). A questo punto c’è stata la consegna da parte del Sindaco Lapenna dell’Histonium d’Oro, nel 25° anniversario di fondazione, al Coro Polifonico “Stella Maris” che, sotto l’esperta direzione del Maestro Paola Stivaletta, ha poi offerto al pubblico presente una intensa esecuzione di due brani: Mariam Matrem e Ametsetan.

Nella seconda parte della Cerimonia si è svolta, tra gli applausi per ogni concorrente, la consegna dei premi ai vincitori e ai segnalati del Concorso. Le sette sezioni del Concorso di quest’anno sono state vinte rispettivamente da: Giuseppe D’Elia di Noci (Ba) con la poesia inedita a tema libero “Come in autunno” (Sezione A); Duilio Martino di Taranto con la Silloge inedita, ora pubblicata da Cannarsa, “Vita di borgo” (Sezione B); Franca De Santis con il racconto inedito “Con la testa e con il cuore” (Sezione C); Carmelo Consoli di Firenze con la poesia inedita sul tema della libertà “Plaza de Mayo” (Sez. D); Nicolò Mazza di Roma con il libro di poesie, edito da Leonida, “Stupore d’oltre” (Sez. E – poesia); Cesidia Gianfelice di Ortucchio (Aq) con il romanzo, edito da Albatros, “Quel lago in fondo al cuore” (Sez. E – narrativa); Nora Calvi di Broni (Pv) con la poesia sul tema degli animali domestici “Ode al gatto” (Sez. F).

Luigi Medea