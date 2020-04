Giornata di test quella di ieri al Mugello per Andrea Iannone. Insieme a quello che sarà il suo prossimo compagno di squadra, Andrea Dovizioso, il pilota vastese ha provato la nuova Ducati Desmosedici Gp 14.2. Si tratta di una evoluzione della moto con cui Iannone sta correndo con i colori del team Pramac (in configurazione open) e che sarà la base per la moto del 2015. La stessa moto sarà a disposizione dei due "Andrea" già nel prossimo gran premio di Aragon, anticipando i tempi rispetto al preventivato arrivo nei box per Motegi.

"Devo dire che le prime sensazioni sono state positive. La GP14.2 è più comoda, si sta meglio in sella -ha dichiarato Iannone a Gpone.com - Per il resto non posso dire di più, anche perché non abbiamo fatto comparazioni con la moto attuale e quindi non avevamo riferimenti". Il cammino che lo porterà nel 2015 ad essere nel team Ducati ufficiale procede a passi spediti, con la Casa di Borgo Panigale che ormai punta su lui e Dovizioso (già nel team principale) per lo sviluppo della moto per l'anno che verrà.

Dopo questi test saranno le prove libere e, soprattutto, qualifiche e gara in terra spagnola, a dare maggiori risposte sull'evoluzione tecnica portata avanti da Ducati. Per Iannone, dopo l'ottimo piazzamento nel gran premio di Misano, c'è la voglia di essere ancora una volta tra i protagonisti in pista.