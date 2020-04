Si gioca oggi il turno infrasettimanale di Eccellenza. Alle 18.00 al campo sportivo Comunale di Cupello i padroni di casa ospitano il Vasto Marina. Invertire la rotta è fondamentale per la squadra di mister Di Francesco che ha un solo punto in e viene da due sconfitte interne ed è a caccia di una vittoria per rilanciarsi in classifica e per il morale.

I ragazzi di Baiocco, dopo aver conquistato la prima vittoria in campionato contro la Torrese vogliono proseguire. La partita è aperta ad ogni risultato. Nel Vasto Marina non ci sarà Schettino squalificato per una giornata. Nel Cupello out Fizzani per un problema fisico. Tanti gli ex: Benedetti, Martelli, Napolitano, Avantaggiato, Zara, Luciano e Galiè tra i rossoblu. Marinelli, Forte e mister Baiocco tra i vastesi. Dirige l'incontro Vincenzo Guadagno di Nola, assistenti Stefano Fioretti di Chieti e Andrea D'Ovidio di Lanciano.

Alle 20.30 all'Aragona di Vasto arriva la capolista San Salvo che guida la classifica a punteggio pieno e con il capocannoniere Marinelli, 4 reti in 3 partite. Dalla Vastese ci si aspetta una prova di carattere, i padroni di casa, dopo 3 pareggi in 3 partite, devono assolutamente vincere la loro prima gara in campionato per non allontanarsi troppo prematuramente dalle posizioni di vertice.

Si tratta di un importante banco di prova per il San Salvo che ha subito un solo gol in campionato e che sulle ali di un comprensibile entusiasmo cerca la quarta vittoria contro quella che tutto l'ambiente sansalvese considera una rivale storica e contro la quale, come sempre, farà la partita della vita, sostenuta dai suoi tifosi presenti sugli spalti nonostante la concomitanza con il turno infrasettimanale di Serie A. Da vedere come risponderà il pubblico vastese, difficile che l'affluenza sia alta.

A tal proposito la Vastese Calcio comunica che ai tifosi ospiti verrà riservata la curva su via Tobruk, con accesso e botteghino sulla medesima via. Il costo del biglietto per assistere alla gara è di 5,00 euro per le curve e di 10,00 euro per le tribune. I minori di 16 anni, muniti di regolare documento di riconoscimento, potranno beneficiare dell’ingresso gratuito in ogni settore dello stadio.

In panchina non ci saranno i due allenatori, Gallicchio e Precali, entrambi squalificati così come Leo e Irmici della Vastese. Il San Salvo invece è al completo. Anche in questa gara sono vari gli ex: Precali, Spagnuolo, Stango, Antenucci nella Vastese. Triglione, Battista, Antenucci e Pantalone nel San Salvo. Arbitra Davide Ranalli di Pescara coadiuvato da Vincenzo Recchiuti di Teramo e Stefano Cicchitti di Chieti.

Cliccando qui sarà possibile seguire la cronaca in diretta di Vastese-San Salvo.





Il programma della 4° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Mercoledì 24 settembre ore 15.00

Alba Adriatica-Martinsicuro

Avezzano-Capistrello (ore 18.00)

Borrello-Paterno

Cupello-Vasto Marina (ore 18.00)

Francavilla-Acqua&Sapone

Miglianico-Sulmona

Renato Curi Angolana-Montorio

Torrese-Pineto

Vastese-San Salvo (ore 20.30)

La classifica

San Salvo 9

Francavilla 7

Pineto 7

Avezzano 6

Paterno 6

Torrese 6

Capistrello 5

Alba Adriatica 4

Borrello 4

Montorio 3

Angolana 3

Martinsicuro 3

Vastese 3

Vasto Marina 3

Acqua&Sapone 2

Miglianico 2

Cupello 1

Sulmona 0

Il prossimo turno, domenica 28 settembre, ore 15.00

Acqua&Sapone-Miglianico

Capistrello-Alba Adriatica

Martinsicuro-Borrello

Montorio-Torrese

Paterno-Cupello

Pineto-Francavilla

San Salvo-Avezzano

Sulmona-Vastese

Vasto Marina-Renato Curi Angolana