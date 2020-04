Come da pronostico Mario D'Adamo è stato eletto all'unanimità nuovo presidente degli arbitri vastesi, succede a Nicola Molino, passato al Comitato Regionale Arbitri Abruzzo come collaboratore di Angelo Giancola.

Le votazioni si sono svolte martedì sera nella sezione Aia cittadina. D'Adamo era l'unico candidato alla presidenza. Hanno potuto esprimere la propria preferenza tutti i direttori di gara e gli ex, in possesso della tessera da almeno 5 anni.

Il mandato del nuovo presidente durerà due anni, fino a quando sarebbe terminato quello del suo predecessore, poi si procederà a nuova votazione per un mandato di 4 anni.

A D'Adamo, molto stimato nel settore e dai colleghi per il grande impegno profuso per la sezione e per i più giovani, i migliori auguri di buon lavoro.