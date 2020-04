L'amianto sulle strade. "Distrutto e mischiato agli inerti nell'asfalto", scandisce Pietro Smargiassi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. "A Vasto - sottolinea - basta andare sotto i ponti per capire quante siano le discariche piene di questo pericoloso materiale", responsabile di malattie mortali, come il mesotelioma pleurico.

Smargiassi lancia la Conferenza regionale contro l'amianto, che si terrà sabato al Politeama Ruzzi, e critica la legge in vigore, perché "stabilisce la rimozione e lo smaltimento, ma non ha imposto un reale divieto. L'amianto viene distrutto e riutilizzato, mischiandolo agli interti nell'asfalto", mentre il proliferare delle discariche perché "i costi di smaltimento, troppo alti per i cittadini, incoraggiano lo smaltimento illecito".

Alla presenza di un gruppo di lavoratori del Comitato esposti ad amianto e dell'ambientalista Ivo Menna, durante la conferenza stampa che precede l'appuntamento di sabato, organizzato a Vasto dall'Ona (Osservatorio nazionale amianto) in collaborazione con il Movimento 5 Stelle, Smargiassi si rivolge al presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso: "Lo abbiamo invitato per rispetto al suo ruolo istituzionale. Vedremo se raccoglierà la sfida della lotta contro l'amianto".

Beppe Grillo - "Alla conferenza di sabato - annuncia il consigliere regionale pentastellato - Beppe Grillo interverrà con un filmato attraverso cui ci darà il suo personale contributo sul problema amianto",