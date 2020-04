La Vastese ferma la corsa del San Salvo e centra la prima vittoria in campionato con un gol di Piscopo al 29'. I biancorossi, che per la prima volta in stagione non subiscono gol, salgono a 6 punti in classifica, i biancazzurri oltre alla gara perdono il comando del torneo di Eccellenza e scendono al secondo posto, ad un punto dal Francavilla nuova capolista.

La partita. All’Aragona arriva la capolista San Salvo a punteggio pieno e con un solo gol subito, i padroni di casa, dopo 3 pareggi in 3 partite, cercano la prima vittoria, i biancazzurri il poker. In panchina non ci sono i due allenatori, Gallicchio e Precali, entrambi squalificati, così come Leo e Irmici della Vastese. Il San Salvo invece è al completo, in panchina va il vice allenatore Vincenzo Di Nardo, per la Vastese il ds Basler e il presidente della juniores Bolognese. Vari gli ex: Precali, Spagnuolo, Stango, Antenucci nella Vastese. Triglione, Battista, Antenucci e Pantalone nel San Salvo.

Nonostante la concomitanza con il turno infrasettimanale di Serie A l’affluenza di pubblico è superiore alle altre domeniche. Nutrito il gruppo di tifosi sansalvesi, dopo un lungo silenzio si risentono i cori e il tifo degli ultras. Prima dell’inizio viene osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Tonino La Verghetta storico tifoso biancorosso recentemente scomparso.

Vastese subito in avanti, al 3’ i biancorossi si riversano nell'area avversaria, il primo tiro in porta è di Piscopo, Cattenari para. Il San Salvo non sta a guardare si porta dalle parti di Antenucci in un paio di occasioni senza essere pericoloso. Al 10' una conclusione di Battista dalla distanza sorvola la traversa.

Al 15' la Vastese sfiora il vantaggio, Soria dalla sinistra crossa in area per Maimone che lascia scorrere la sfera alla sua destra verso Piscopo che tira da buona posizione ma colpisce l'esterno del palo. A 18' è il San Salvo ad andare vicino al gol, punizione di Quaranta, Marinelli in area di testa centra la traversa. La partita è subito vibrante, entrambe vogliono vincere.

Gli animi si surriscaldano al 20’ per un contatto tra Battista e Bonuso, l’arbitro Ranalli di Pescara assegna la punizione agli ospiti. Al 26' padroni di casa pericolosi, Piscopo dalla destra lancia in avanti per Maimone che stoppa e tira a incrociare, la palla esce dalla parte opposta.

Al 29’ la Vastese passa in vantaggio, superba avanzata di Soria sulla sinistra che in velocità si porta dietro un paio di avversari e serve sulla destra Piscopo libero, l’esterno entra in area e con un diagonale rasoterra insacca, è il suo primo gol con la maglia biancorossa. L’esterno, oltre al sempreverde Soria, è una delle note più positive di questo inizio di stagione, tra gol, pali, assist e rigori procurati è uno che in ogni gara lascia sempre il segno.

Il San Salvo non demerita, non si scompone e cerca subito il pareggio, al 33' biancazzurri in avanti con Di Ruocco che si incunea in area dalla sinistra e impegna Antenucci. Al 34' clamorosa occasione per la Vastese, D'Adamo sradica palla dai piedi di un avversario ed entra in area, invece di servire Soria o Piscopo, entrambi liberi ai suoi lati, cerca il gol, Cattenari neutralizza in due tempi. Precali da dietro la recinzione impreca e si arrampica per dare indicazioni ai suoi. Il primo tempo si conclude con la Vastese in vantaggio.

Nelle prime battute della ripresa Vastese attenta in difesa e pronta a ripartire in contropiede, il San Salvo tenta di avvicinarsi all'area avversaria. Al 58' punizione insidiosa dal limite di D'Ambrosio, Cattenari si distende e mette in angolo di pugni. Al 64’ i biancazzurri battono un corner, la palla arriva sui piedi di Antenucci che realizza ma l’assistente segnala il fuorigioco dell’attaccante. Al 66' Quaranta su punizione impegna il portiere di casa che blocca. In questa fase il San Salvo fa più possesso palla e resta nell’area avversaria.

Al 68’ Precali inserisce Stango al posto di Maimone, Gallicchio schiera Izzi per Luongo. La Vastese resiste fermando gli assalti del San Salvo, all’81' ospiti pericolosi, Antenucci lanciato e rete in velocità arriva davanti al portiere avversario, Spagnuolo chiude. All’84’ una rapida combinazione Soria-Piscopo in contropiede costringe Cattenari all’uscita fuori dall'area di rigore. All’87’ Bonuso dalla distanza impegna l'estremo difensore biancazzurro che respinge con una parata plastica.

La Vastese soffre ma riesce a conquistare la prima vittoria della stagione e a risalire in classifica. Il San Salvo viene scavalcato dal Francavilla e si piazza con un punto in meno in seconda posizione insieme all'Avezzano che sarà il prossimo avversario domenica al Comunale di Cupello mentre i biancorossi andranno a fare visita al Sulmona fanalino di coda.

Clicca qui per leggere la cronaca in diretta della partita.





Tabellino

Vastese-San Salvo 1-0 (1-0)

Reti: 29’ Piscopo (Vastese)

Vastese: Antenucci, Balzano, Napolitano, Spagnuolo, Corbo, D’Adamo, Piscopo, D’Ambrosio, Maimone (68’ Stango), Soria (84’ Berardi), Bonuso. A disposizione Lafshai, Dema, Mascolo, De Vita, Salcuni. Allenatore Precali (squalificato fino al 24 settembre)

San Salvo: Cattenari, Ramundo, D’Aulerio, Quaranta (86’ Triglione), Felice, Luongo (70’ Izzi), Di Pietro S. (59’ Pollutri), Battista, Marinelli, Di Ruocco, Antenucci. A disposizione Raspa, Di Pietro G., Argirò, Pantalone. Allenatore Gallicchio (squalificato fino al 24 settembre)

Abitro: Davide Ranalli (Pescara), Vincenzo Recchiuti (Teramo), Stefano Cicchitti (Chieti)

Ammoniti: Balzano (Vastese), D’Ambrosio (Vastese), Piscopo (Vastese), D’Aulerio (San Salvo), D’Adamo (Vastese), Battista (San Salvo), Quaranta (San Salvo), Marinelli (San Salvo), Pollutri (San Salvo)

I risultati della 4° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese

Alba Adriatica-Martinsicuro 0-2

Avezzano-Capistrello 2-0

Borrello-Paterno 1-1

Cupello-Vasto Marina 5-1

Francavilla-Acqua&Sapone 1-0

Miglianico-Sulmona 3-2

Renato Curi Angolana-Montorio 1-0

Torrese-Pineto 1-1

Vastese-San Salvo 1-0

La classifica

Francavilla 10

Avezzano 9

San Salvo 9

Pineto 8

Paterno 7

Torrese 7

Vastese 6

Angolana 6

Martinsicuro 6

Borrello 5

Capistrello 5

Miglianico 5

Alba Adriatica 4

Cupello 4

Montorio 3

Vasto Marina 3

Acqua&Sapone 2

Sulmona 0

Il prossimo turno, domenica 28 settembre, ore 15.00

Acqua&Sapone-Miglianico

Capistrello-Alba Adriatica

Martinsicuro-Borrello

Montorio-Torrese

Paterno-Cupello

Pineto-Francavilla

San Salvo-Avezzano

Sulmona-Vastese

Vasto Marina-Renato Curi Angolana