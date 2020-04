Dopo il boom della sigla degli Mtv Awards, un vero tormentone in tv e in rete, il beatmaker vastese Fabio Mr.Ketra Clemente, torna a collaborare con la tv musicale. Infatti, insieme all'amico e collega Takagi, ha creato la musica originale della terza stagione del programma Mtv Spit, che sarà condotto da Marracash. Il promo del programma è già in rotazione su Mtv ed è sul portale web. Mtv Spit sarà una lunga sfida tra giovani talenti che avrà come giudici Emis Killa, Guè Pequeno e Max Brigante.

"Nel tempo di una breve sigla - spiega Clemente- ho cercato di racchiudere tutto ciò che secondo me ad oggi influenza il mondo della musica hiphop: facendo attenzione si possono scorgere sonorità Trap/Twerk/Dirty South fino ad arrivare a delle citazioni di breakbeat che hanno fatto la storia del genere". Per lui il 2014 è stato finora più che positivo. Con i Boom da Bash ha girato l'Italia con un tour davvero molto seguito ed ora è alle prese con la lavorazione dei nuovi brani.

Il sodalizio con Takagi è vincente. Vanno citate le canzoni firmate per Rocco Hunt, tra cui "Nu juorno buono", che ha vinto Sanremo Giovani, che hanno avuto un grande sucesso. Ma non finisce qui, perchè tra qualche giorno, esattamente il 30 settembre, uscirà il nuovo disco di Fedez che conterrà la traccia "Amore Eternit", in cui il rapper milanese, quest'anno tra i giudici di X-Factor, duetta con Noemi. La musica, neanche a dirlo, è firmata dalla coppia Mr.Ketra-Takagi.