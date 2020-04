È stata siglata ieri nella sala consiliare Giuseppe Vennitti, con le firme di Eustachio Frangione e di Oreste De Rosa, la convenzione tra il gruppo comunale di Protezione Civile di Vasto e la sezione vastese dell'Associazione Arma Aeronautica. Gli aviatori vastesi metteranno a disposizione della protezione civile i loro mezzi e le loro competenze "per svolgere un servizio ancora migliore per la nostra città", come ha sottolineato il sindaco Luciano Lapenna. "Sono contento - ha commentato il primo cittadino- perchè mettete a disposizione i vostri servizi a favore dei cittadini e per tutte le esigenze che si presenteranno".

"La nostra associazione prevede nel suo statuto lo svolgimento di attività di protezione civile - ha spiegato il presidente dell'A.A.A. Vasto, Oreste De Rosa - ed è per noi un onore entrare in questa famiglia". Per Eustachio Frangione (PC) "tutto ciò che è gestione dall'alto è completamente nuovo. In caso di ricerca dei dispersi, di controllo sulle discariche abusive, sull'avvistamento antincendio, quello che si può fare con un volo di mezz'ora è paragonabile a molte auto che per diverso tempo girano a terra". Presente in Municipio Vittorio Emanuele Russo, decano dell'associazione vastese. "Siamo sempre a disposizione per prestare la nostra opera a servizio della collettività".

Dal professor Antonarelli la sollecitazione affinchè "la realtà del campo volo sia sempre più conosciuta e non vista solo come un luogo dove alcune persone praticano la loro attività sportiva. Le potenzialità sono enormi, come base per il soccorso, per la diffusione della cultura aeronautica. Cerchiamo di guardare avanti e pensare cosa sarà del campo volo fra 30-40 anni".