Allievi Regionali, Bacigalupo-Ripa 2-0. Seconda vittoria consecutiva per gli allievi regionali della Bacigalupo che al campo di Vasto Marina battono per 2-0 il Ripa 2007.

Primo tempo equilibrato e combattuto con poche occasioni create dai vastesi che non riescono a sbloccare il risultato. Nella ripresa al 57' la squadra di mister Maurizio Baiocco passa in vantaggio: dopo un calcio piazzato Irace disturba un difensore ospite in un contrasto aereo, si inserisce Frangione che di destro mette in mezzo per Fontana che spinge in rete l'1-0 dei padroni di casa.

Quattro minuti dopo arriva il raddoppio: un calcio di punizione dalla trequarti piomba nell'area di rigore del Ripa e scatena una mischia che, dopo un palo di Irace, viene risolta da un colpo di testa di Frangione, autore del gol del 2-0. Il risultato non cambia più e la Bacigalupo, pur giocando una partita non esaltante, conquista il secondo successo di fila che permette di restare in testa alla classifica a punteggio pieno. Nel prossimo turno impegno duro per i vastesi che faranno visita al River Casale.

Tabellino

Bacigalupo-Ripa 2-0 (0-0)

Reti: 57' Fontana (B), 61' Frangione (B)

Bacigalupo: Di Felice, Di Casoli (Maccione), Berardi (Carulli), Carriero, Frangione (Napoletano), D'Alò, Benvenga, Marzocchetti (Di Virgilio), Natarelli (Galiè), Canosa (Irace), Fontana. All. Baiocco

Giovanissimi regionali, Atletico Montesilvano-Bacigalupo 2-4. Colpo esterno per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che passano per 4-2 sul campo dell'Atletico Montesilvano e conquistano la seconda vittoria in altrettante partite.

Ottimo primo tempo dei ragazzi di mister Luigi Menna che creano tante occasioni nei primi 25 minuti, non riuscendo però a sbloccare il risultato. Al 27' arriva finalmente il vantaggio con uno splendido tiro al volo di Santilli che si infila sotto la traversa, si va al riposo così sullo 0-1.

Nella ripresa la Bacigalupo raddoppia al 46' con un calcio di rigore procurato da un devastante Santilli e trasformato da Lavacca. Al 50' i vastesi calano anche il tris: Cieri fugge sulla fascia destra e mette in mezzo per Farina che firma il gol del 3-0. La partita sembra chiusa, ma l'Atletico Montesilvano riesce a riaprirla segnando due reti in due minuti, la seconda su rigore inesistente.

Nell'ultimo quarto d'ora la Bacigalupo stringe i denti e nei minuti di recupero segna la rete del definitivo 4-2 con una strepitosa conclusione da 35 metri di Lavacca. Vittoria importante per i ragazzi di mister Luigi Menna che battono un avversario molto ostico e salgono a quota 6 punti in classifica; nel prossimo turno impegno interno contro il River Casale.

Tabellino

Atletico Montesilvano-Bacigalupo 2-4 (0-1)

Reti: 27' Santilli (B), 46' Lavacca su rigore (B), 50' Farina (B), 53' Caldo (AM), 55' D'Onofrio su rigore (AM), 70'+5' Lavacca (B)

Bacigalupo: Massimi, Santilli, Dragonetti, Plescia (Maroscia), Ali, Ciccotosto A., Nuozzi (Catalano), Cieri, Farina (Ciccotosto C.), Lavacca, Cipollone. All. Menna

Il punto sui campionati Allievi e Giovanissimi regionali. Si è giocata la 2° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone B. Altra goleada del Poggio degli Ulivi che regola con un secco 6-0 il Francavilla ed è in vetta insieme alla Bacigalupo, alla Giovanile Chieti, al River Casale e alla Virtus Vasto che battono rispettivamente il Ripa, il Manoppello Arabona, la Spal Lanciano e il Fossacesia; ottengono i primi punti stagionali la Caldora (4-0 sullo Sporting Casoli) e l'AcquaeSapone (4-0 sul Lauretum), mentre termina 2-2 il match tra D'Annunzio Marina e Miglianico.

Classifica allievi girone B: Bacigalupo, Giovanile Chieti, Poggio degli Ulivi, River Casale e Virtus Vasto 6, Caldora, D'Annunzio Marina e Miglianico 4, AcquaeSapone 3, Ripa 1, Fossacesia, Francavilla, Lauretum, Manoppello Arabona, Spal Lanciano e Sporting Casoli 0

Giovanissimi girone B. Nei due posticipi i Delfini Biancazzurri e la Bacigalupo sconfiggono la D'Annunzio Marina e l'Atletico Montesilvano e sono in testa alla classifica insieme al Poggio degli Ulivi, al River Casale e alla Virtus Vasto che piegano il Francavilla, il Penne e il Fossacesia, cade invece la Giovanile Chieti, sconfitta per 2-1 a Manoppello; chiudono il quadro del 2° turno il successo del Lauretum sui Quattro Colli e il pareggio, il primo del campionato, tra Gladius e Caldora.

Classifica giovanissimi girone B: Bacigalupo, Delfini Biancazzurri, Poggio degli Ulivi, River Casale e Virtus Vasto 6, Caldora 4, D'Annunzio Marina, Giovanile Chieti, Lauretum e Manoppello Arabona 3, Gladius 1, Atletico Montesilvano, Fossacesia, Francavilla, Penne e Quattro Colli 0

Loris Napoletano