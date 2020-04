"Quando l'amministrazione comunale di Vasto intende nominare il nuovo direttore artistico del Teatro Rossetti?". Lo chiede Davide D'Alessandro, consigliere comunale indipendente, in un'interrogazione rivolta al sindaco di Vasto, Luciano Lapenna.

"Premesso - scrive D'Alessandro nell'interpellanza - che il 9 settembre scorso, come comunicato sul sito istituzionale del Comune di Vasto, alle ore 15.00, presso la Biblioteca Mattioli, si è svolta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di direttore artistico del Teatro Rossetti; considerato che i candidati ammessi al colloquio sono stati: Rocco Pugliese Ferola, Sandro De Palma, Damiano Binetti e Fabio Poggiali, mentre un altro è stato escluso dalla prova per una condizione, accertata dalla Commissione e dall’Ufficio Legale, di inammissibilità rispetto a quanto previsto dal bando; rilevato che l’importante Stagione 2014-2015 incombe ed è molto attesa dai tanti cittadini vastesi desiderosi di una programmazione che riesca finalmente a conciliare rappresentazioni teatrali, scomparse dalla nostra città, e concerti musicali; interrogo il sindaco per sapere: quando l’amministrazione comunale intende rende pubblico l’esito della prova, con il nome del vincitore e quando, soprattutto, intende nominare, con relativo contratto previsto, il nuovo direttore del Teatro Rossetti?".