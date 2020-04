Si terrà il 1 ottobre alle 10.30 a Roma, presso la sede di via Molise del Ministero dello sviluppo economico, l'incontro per discutere della vertenza ex Golden Lady di Gissi. La convocazione è stata inviata dal responsabile del ministero, Giampietro Castano, a Giovanni Legnini, che continuerà a seguire la vicenda. all'assessore Lolli per la regione, al presidente della provincia Di Giuseppantonio, al sindaco di Gissi Chieffo e ai rappresentanti nazionali e regionali di Cgil, Cisl e Uil.

Non sono stati convocati, o almeno non sono tra i destinatari della lettera ricevuta dalle parti sociali, Golden Lady e Wollo. Solo in sede di incontro i rappresentanti sindacali, che ieri hanno informato i lavoratori, sapranno di cosa si discuterà.

L'unica cosa certa è che il tempo passa senza che soluzioni efficaci arrivino. L'esasperazione dei lavoratori cresce giorno dopo giorno. Molti dal 1 settembre non hanno più nessuna copertura economica, per tanti altri questo momento arriverà quanto prima. E intanto non sembrano esserci all'orizzonte progetti di riconversione dello stabilimento produttivo di contrada Terzi.

Per la giornata del 1 ottobre i lavoratori e le lavoratrici potrebbero anche decidere di organizzarsi per poter far sentire la loro voce, carica di rabbia e disperazione, a Roma. Intanto c'è attesa per l'annunciata diretta del programma di Rai 3 Ballarò. Inizialmente programmata per questa sera è stata rinviata per esigenze della redazione a data da destinarsi. Anche quella sarà un'occasione per far conoscere a livello nazionale la vicenda della riconversione truffa e per chiedere che venga restituita dignità alle oltre 300 famiglie che ormai da tre anni vivono una situazione difficile.