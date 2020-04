I Giovani Soci della BCC della Valle del Trigno hanno organizzato una serie di seminari formativi gratuiti per orientarsi meglio nel sistema bancario che partiranno il 26 settembre prossimo dal titolo "ABCC, quello che le banche non dicono".

Molto spesso il linguaggio familiare per gli addetti ai lavori e gli strumenti che le banche propongono non sono conosciuti dalla gente che ne usufruisce e questo porta ad un dispendio di tempo e a volte di denaro. Un esempio, non tutti sanno che utilizzare i servizi bancari online può portare ad un notevole risparmio, per i bonifici siamo vicini al 50% in meno.

“Abbiamo sentito nel territorio la necessità di maggiore conoscenza dei linguaggi e degli strumenti bancari, una crescente domanda di trasparenza, anche da parte di nostri coetanei – dichiarano alcuni Giovani Soci della BCC della Valle del Trigno - per questo abbiamo chiesto alla Banca di aiutarci nell'organizzare questi seminari, invito che la BCC ha accolto con piacere mettendo a disposizione dei discenti le professionalità specializzate del personale e dei dirigenti della banca”.

Il tutto avvalorato dal fatto che i Seminari in-formativi sono completamente gratuiti e possono accedervi anche non clienti e non soci della BCC.

Il programma prevede 3 giornate di corso, con inizio alle ore 18.00 presso la Sala Conferenze della BCC della Valle del Trigno a San Salvo in via Duca degli Abruzzi.

Il 26/09 si parlerà delle forme della raccolta quindi gestione risparmi, DR, CD, conto deposito, investimento in titoli, forme tecniche di finanziamento;

il 03/10 la lezione è sui servizi bancari quindi conto corrente, bonifico, assegni, RIBA, RID, carta prepagata e Home Banking;

il 10/10 si parlerà di cooperazione, quindi della banca vista con gli occhi di una cooperativa e della storia e dei progetti della BCC per il futuro. A conclusione di questa serie di incontri;

il 13/10 la BCC della Valle del Trigno terrà un importante Convegno sull'Economia Civile con relatori di eccezione come il vescovo di Avezzano Mons. Piero Santoro ed il noto economista esperto in non profit Stefano Zamagni, ore 18.00, Sala Conferenze della BCC a San Salvo. Per iscrizioni ai seminari in-formativi è possibile contattare i Giovani Soci all'indirizzo: giovanisocibccvalletrigno@fedam.bcc.it.