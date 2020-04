Nuove divise per gli atleti della Podistica San Salvo, società che continua a crescere e raccogliere successi in tutte le manifestazioni a cui partecipa. Domenica mattina è stata la concessionaria auto Pasquarelli di San Salvo, main sponsor della società, ad ospitare la cerimonia di consegna delle nuove divise. Ad accogliere gli atleti i coniugi Pasquarelli e la responsabile marketing Marina Tristani.

È stato il presidente Michele Colamarino e ricevere ufficialmente la nuova divisa dalle mani della titolare della concessionaria auto. Il binomio tra Pasquarelli e Podistica San Salvo, iniziato quattro anni fa, ha visto entrambe le realtà attraversare un periodo di costante crescita. L'attività commerciale si è espansa e ora conta quattro punti vendita (San Salvo, Vasto, Campobasso, S.Giuliano Teatino), mentre l'attività sportiva dei podisti sansalvesi è andata altrettanto bene, raggiungendo i 170 iscritti.

La signora Pasquarelli, nel fare gli onori di casa, ha ringraziato il presidente della Podistica Michele Colamarino per le prestazioni eccellenti che il sodalizio sansalvese ha raggiunto in questi anni sia a livello regionale che nazionale. Dall'altra parte il presidente Colamarino, oltre a ringraziare i titolari della Consessionaria per la rinnovata fiducia, si è impegnato, a nome ed è i suoi atleti, a dare sempre il massimo in ogni manifestazione podistica al fine di far salire il maggior numero di atleti sul podio delle gare, portando in alto sia i colori del sodalizio sansalvese che ovviamente il nome della Pasquarelli auto.