Il 21 settembre 2012, due anni fa, nasceva la testata on line Zonalocale.

Oggi, a distanza di due anni, pubblichiamo la versione 2.0 del giornale.

Vi raccontiamo cosa è cambiato, come si è rinnovata la nostra Visione e Missione e cosa ci ha spinto a questo rinnovo.

Le novità

Oggi è stata varata la versione 2.0 del quotidiano on line con queste novità a favore del lettore:

Grafica rinnovata: è stato progettato e applicato un restyling grafico totale sul giornale, con l’obiettivo di renderlo più fresco, chiaro e piacevole da leggere e da usare.

Valorizzazione delle sezioni dei comuni del vastese: con il progetto On The Road abbiamo iniziato a porre maggiore attenzione ai comuni del Vastese, a partire dalla cintura (San Salvo, Cupello, Monteodorisio e Casalbordino) per arrivare ai comuni più distanti dell’entroterra. In questa nuova versione sono più visibili gli articoli inerenti il territorio del vastese.

Aggiunta di nuovi servizi: oltre ai film in programmazione presso il Cinema Corso e i rispettivi orari, sono presenti i numeri utili (Carabinieri, pronto soccorso ecc.) e le informazioni sulle farmacie di turno.

Usabilità migliorata: sono state ridisegnate tutte le icone, ricompattati alcuni spazi (es: testata, footer) per una lettura più agevole e soprattutto, nel corpo del giornale, è stata aggiunta una doppia colonna di notizie al fine di ridurre lo scrolling verso il basso del giornale per leggere tutte le notizie pubblicate.

Macchina del tempo perfezionata: è stata migliorata la fruibilità della macchina del tempo che consente di leggere Zonalocale esattamente come se si fosse catapultati in un qualsiasi giorno del passato.

Pagina “Progetto”: è stata aggiornata la pagina in cui si descrive il progetto Zonalocale 2.0 con la presentazione della nuova Visione e Missione

Pagina “Pubblicità”: nella pagina, oltre i recapiti e contatti commerciali, è presente una breve e chiara descrizione dei motivi per cui saremo utili alla tua azienza o attività commerciale

Integrazione social: nella home page è stato reso visibile il testo iniziale dell’ultimo commento, attribuito ad una notizia, scritto da un lettore.

Footer: “ci abbiamo messo la faccia”, ovvero abbiamo pubblicato - usando una breve sintesi - chi lavora dietro le quinte del giornale.

Visione e Missione

A due anni dalla nascita il progetto Zonalocale ha una Visione fedele rispetto agli esordi, con l’aggiunta di alcune sfumature soprattutto dovute all’evoluzione tecnologica avvenuta nell’arco dell’ultimo biennio e al mutamento del settore dell’editoria on-line.

Immaginiamo - dunque - un futuro in cui l’informazione sarà totalmente multimediale, aggiornata in tempo reale, configurabile dal lettore secondo le proprie preferenze, soggetta all’interazione social con il lettore e all’integrazione di contenuti da parte del lettore che partecipa in modalità sempre più attiva.

Intendiamo concretizzare la nostra Visione attraverso una Missione coerente con quanto fatto finora, ovvero essere e rimanere riferimento dell’Informazione a Vasto e nel Vastese attraverso l’autorevolezza degli autori, la tempestività delle notizie, l’innovazione tecnologica continua, la semplicità e l’alta fruibilità del giornale su tutti i dispositivi, la salvaguardia di una sana sostenibilità economica e l’indipendenza della testata da qualsiasi interesse terzo.

Perché una nuova veste grafica?

Il rinnovo è stato guidato dalla voglia, sempre crescente, di soddisfare i nostri lettori.

In questa nuova versione che non stravolge la precedente ma è arricchita da una nuova e più chiara linea grafica, cerchiamo di sorprendere positivamente i tantissimi lettori che già scelgono Zonalocale.

Usando una metafora, abbiamo immaginato di poterli compiacere, come accadeva con i primi quotidiani che adulavano con il loro inconfondibile profumo della carta. Oggi, per lo stesso fine e immersi nella società dell’informazione, abbiamo semplicemente scelto un mezzo diverso, al passo con i tempi.

Grazie infinite a voi lettori che ci date, quotidianamente, motivo di esistere e stimolo a fare sempre meglio.

Renato De Ficis - Studioware editore

Michele D'Annunzio - Zonalocale.it