Con la ripresa del nuovo anno scolastico alla Scuola cattolica paritaria Madonna dell'Asilo ripartono anche tutte le attività che arricchiscono l'offerta dello storico istituto vastese. L'esperienza della cooperativa, che ormai tre anni fa ha scongiurato la chiusura della scuola delle Figlie della Croce, cresce di anno in anno ed è pronta a proporre sempre nuove attività e servizi per i ragazzi. "Le iscrizioni, costantemente in crescita, ci dicono che stiamo percorrendo la giusta strada - spiega Massimiliano Melchiorre, presidente della cooperativa -. Anche quest'anno abbiamo la sezione primavera e la scuola dell'infanzia, in cui abbiamo inserito anche il giorno del sabato (mentre l'anno scorso era solo a richiesta) e la scuola primaria".

Attività didattiche al mattino, poi il pranzo, nella mensa interna all'istituto, e poi si parte con le attività pomeridiane. Dalla primaria in avanti il pomeriggio è strutturato in due parti: prima le attività didattiche e poi iniziano tutte le attività extra previste dal programma della scuola. "A curare le attività di doposcuola sarà la professoressa Rosa Lo Sasso, responsabile dell'associazione VastoScienza - spiega Melchiorre -. Quest'anno abbiamo deciso di rafforzare al massimo l'aspetto dello studio. I bambini, anche nel pomeriggio, impareranno ad acquisire un metodo di studio che poi si porteranno avanti nel loro percorso scolastico".

Il servizio di doposcuola è rivolto anche agli studenti esterni di tutte le età. "I bambini di primaria e scuole medie possono arrivare qui all'uscita di scuola e pranzare nella nostra mensa, per poi svolgere doposcuola e tutti i laboratori. C'è la possibilità di richiedere lezioni individuali, anche per gli studenti delle scuole superiori, visto che i collaboratori di VastoScienza sono professionisti e preparati per tutte le fasce d'età".

Terminato lo studio arriva per i bambini e i ragazzi la parte dei laboratori. "Ci sarà il laboratorio di educazione motoria, quello di scienze, quello di arte, avremo di nuovo la collaborazione con Teatro Studio Vasto. A gennaio partiranno anche le attività legate alla musica, con l'insegnante della scuola, Marco Bassi". E si rinnovano anche i progetti portati avanti presso la Scuola Madonna dell'Asilo, come quello con Legambiente. "La nostra struttura è ampia ed accogliente, con spazi attrezzati e tanto verde, ormai tutti la conoscono. Offrendo sia attività didatiche che extra, i genitori sanno di poter lasciare con tranquillità i propri figli senza dover correre da una parte all'altra per accompagnarli, ma vengono a riprenderli dopo un pomeriggio intenso di studio e svago".

Tra i servizi offerti dalla scuola è stata riconfermata la presenza dello psicologo Luigi Gileno. "Abbiamo attivato uno sportello di assistenza. Quando ai nostri utenti si presenta un problema, hanno bisogno di un consiglio, c'è lui a disposizione". La cooperativa formata dai genitori offre anche un valore aggiunto. "Al carisma educativo trasmesso dalle suore ai nostri insegnani, che ormai da tantissimi anni sono qui, si unisce lo sguardo dei genitori come noi, che conoscono le problematiche e le esigenze comuni ai genitori".

"Tante altre novità arriveranno nel corso dell'anno - conclude Melchiorre - per offrire sempre più servizi a chi sceglie la nostra scuola al mattino o al pomeriggio, conservando la grande tradizione di questa scuola e tenendola al passo con i tempi. Per tutte le informazioni su corsi e orari è possibile contattare la nostra segreteria".

Scuola Cattolica Paritaria Madonna dell'Asilo

Via Madonna dell'Asilo, 13 - 66054 - Vasto

Telefono 0873.380141

Email madonnadellasilo@libero.it

Sito web (clicca qui)

