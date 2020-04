Sabato 20 settembre il Circolo Tennis "Antonio Boselli" di Vasto ha organizzato il 1° Torneo Racchette di legno “C’era una volta il tennis”. Un successo sotto ogni punto di vista: organizzativo, di partecipanti, impegno agonistico.

Alle ore 15.00 i partecipanti si sono ritrovati al Circolo, dove effettuate le operazioni di check-in hanno potuto riscaldarsi con le mitiche racchette in legno: Spalding, Maxima, Dunlop, Donnay, Filla, marchi che oggi sono addirittura quasi scomparsi.

"L’appuntamento di fine estate del tennis amarcord organizzato per la prima volta quest'anno - spiegano gli organizzatori - ha avuto grandi consensi dagli appassionati di questo sport, che numerosi e con grande entusiasmo hanno rispolverato i vecchi telai per confrontarsi in un torneo misto di doppio giallo".

Il torneo, dopo le fasi eliminatorie, è stato vinto dalla coppia Di Lello/Baccalà che si è aggiudicata la finale su Fiore Donati/Del Prete. Tuttavia, a prescindere dal risultato sportivo, la manifestazione è riuscita a coinvolgere in un "tuffo nel passato" giovani e meno giovani, che sono rimasti affascinati dall'utilizzo delle vecchie racchette in legno.

Il Circolo Tennis Vasto “Antonio Boselli” ringrazia tutti i partecipanti al Torneo Racchette di legno “C’era una volta il tennis 2014” che hanno saputo renderlo avvincente, entusiasmante ed al tempo stesso competitivo al punto giusto. L'anno prossimo vogliamo ripeterci allargando le iscrizioni ad un maggior numero di partecipanti.