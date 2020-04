I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Vasto hanno eseguito il fermo di un indiziato di rerato emesso, dalla Procura della Repubblica di Vasto a firma del pm Enrica Medori, a carico del cittadino rumeno Marian Sile Comardici, di 29 anni. Il provvedimento restrittivo è scaturito a seguito di articolate indagini compiute dai carabinieri di Vasto i quali, attraverso precisi accertamenti tecnici e di laboratorio, sono riusciti ad identificare uno degli appartenenti alla banda del buco responsabile di una serie di furti in appartamento nei mesi estivi in Vasto e Vasto Marina.

Comardici stava per lasciare il territorio nazionale in quanto colpito da specifico provvedimento emesso dalla Prefettura di Siracusa nel gennaio 2014.

Le indagini, compiute dai militari, hanno rilevato che gli esecutori dei furti si recavano spesso in Romania dove, con ogni probabilità, piazzavano la merce rubata. I responsabili dei delitti hanno sempre operato in ore notturne, accedendo all’interno delle abitazioni praticando un foro alle varie serrature, anche quando gli occupanti dormivano. Proprio per tale tecnica sono stati appellati come la banda del buco.

L’odierno arrestato più volte si è reso responsabile di analoghi reati nel territorio nazionale e in ben 5 diverse circostanze ha dichiarato false generalità, tant’è che negli ultimi 7 anni, sino a gennaio 2014, ha scontato una pena detentiva per furto e rapina sotto altro nome.

Le indagini continuano ininterrottamente non escludendo ancora nuovi sviluppi positivi. L’arrestato, condotto nel carcere di Vasto, dovrà rispondere di concorso in furto in abitazione con varie aggravanti.