Partita rocambolesca quella andata in scena al palasport di Silvi Marina, Atletico Silvi e All Games San Salvo hanno dato vita ad un ‘monday night’ ricco di gol, azioni interessanti ed errori difensivi che hanno esaltato la bravura dei due portieri oltre che il discreto pubblico presente. Partono bene gli ospiti che al 5’ minuto scaldano le mani del portiere ospite prima con Di Ghionno e poi con Colombaro senza successo, dall’altra parte Febo mette in apprensione la difesa Biancoazzurra ma Della Penna è pronto ad intervenire.

All’8’ la All Games passa: palla recuperata da Di Paolo che lancia Colombaro in campo aperto, difensore saltato e puntina mancina che s’infila all’angoletto. I padroni di casa naturalmente non ci stanno e cambiano marcia, dopo un paio di occasioni non sfruttate, al 13’ trovano il pareggio di Di Remigio grazie ad uno spettacolare assist di Febo. Passano 3’ ed un grave errore in fase di sostituzione degli ospiti lascia la superiorità numerica al Silvi che non perdona e si porta in vantaggio con Palestini. Black out per Lanza ed i suoi e neanche il time out chiesto dall’ex nazionale cambia le cose, il San Salvo sparisce dal campo sotto i colpi degli avversari e subisce la terza rete con Crisante. Il passivo potrebbe essere ancor più pesante ma Della Penna ci mette più di una pezza tenendo a galla i suoi ed a 5’ dal termine della prima frazione, sempre Colombaro salta il diretto avversario e di sinistro colpisce una traversa che suona come una carica per se ed i suoi compagni, infatti i ‘salvanesi’ riprendono coraggio e dopo un paio di ripartenze accorciano le distanze con un diagonale di Di Ghionno abile a sfruttare un corner portando al riposo i suoi sotto di un gol.

L’inizio ripresa è tutto a favore degli uomini di Lanza, decisi a trovare la rete del pareggio che arriva al 7’ con capitan D’Alonzo che dal limite raccoglie una palla vagante e la scarica verso la porta avversaria, 3 a 3. La gara cresce d’intensità, le occasioni fioccano da ambo le parti ed anche i contrasti di gioco si fanno più rudi ed aggressivi ma mai antisportivi, agevolando il compito di un’ottima coppia arbitrale. Al 14’ i padroni di casa si riportano in vantaggio, Febo raccoglie palla lungo l’out di destra e si accentra sfruttando i blocchi dei suoi compagni, salta Della Penna e deposita in rete; 4’ più tardi replica sfruttando una grave indecisione difensiva degli ospiti. Sembrerebbe davvero finita questa volta ma il San Salvo dimostra di avere cuore e carattere, al 22’ accorcia con Di Nardo grazie ad una mischia in area di rigore e 2’ dopo Colombaro coglie impreparato l’estremo difensore ospite e riporta il risultato sul pari. Gli ultimi minuti sono al cardiopalma, ribaltamenti di fronte continui ed occasioni che fioccano, a 5’ dal termine Colombaro colpisce il palo interno sulla cui respinta si avventa Decinque ma mette a lato, dall’altra parte un’ottima triangolazione porta Crisante solo davanti a Della Penna ed anche lui colpisce il palo. 1’ più tardi Tumini sfiora la rete del clamoroso vantaggio ospite, gioia che subito dopo sfuma totalmente quando Florindi scarica in rete un violento destro dal vertice destro dell’area di rigore. Mancano 3’ più recupero e Di Ghionno indossa la casacca del portiere di movimento, l’All Games ci prova e schiaccia il Silvi dentro la propria area di rigore; i padroni di casa arretrano troppo ed è un errore fatale perché alla prima occasione D’Alonzo la gioca in mezzo dove Colombaro è pronto a trovare la rete del 6 a 6. Mister Festa prova a strigliare i suoi, un’ottimo Tumini è sfortunato e commette fallo di mano a centrocampo portando i suoi al quinto fallo; il San Salvo non può più permettersi distrazioni e gioca gli ultimi minuti con grande tenacia e caparbietà, sono proprio loro, infatti, ad avere l’occasione più ghiotta per vincere la gara, grande giocata di Perazzoli che entra in area solo di fronte al portiere ma non riesce a superarlo, sulla ripartenza è un 2 contro 2 col fiato sospeso per tutti i presenti ma l’azione viene spezzata dalla chiusura di Di Ghionno con susseguente fischio dell’arbitro che manda tutti sotto la doccia.

Termina 6 a 6 una partita spettacolare che lancia segnali buoni e meno buoni per mister Lanza, i suoi dimostrano di giocarsela con tutte le squadre, anche in trasferta, con le 12 reti siglate finora sono il secondo attacco del campionato, dietro solo ad una Real Dem di tutt’altra categoria, ma dimostrano molte lacune difensive che sono una rarità per le squadre allenate da lui, seconda peggior difesa con le 14 reti subite che non lasciano scampo alle statistiche. C’è da lavorare ma la All Games ha il materiale giusto per farlo, il carattere dimostrato nella trasferta di Silvi è un buon punto di partenza per un cammino ancora molto lungo.

Appuntamento a sabato con luogo ancora da definirsi vista l’impraticabilità della palestra di Via Verdi e la quasi certa risposta negativa per la palestra dell’istituto commerciale. Con ogni probabilità il presidente Di Ghionno sarà costretto a portare i suoi di nuovo in un altro paese per ospitare il Sagittario di Pratola Peligna. "Sconcertante - commenta il presidente Di Ghionno - è il disinteresse generale dell’intera amministrazione comunale che, non solo ha iniziato i lavori quando le attività agonistiche rientrano nel pieno dello svolgimento, ma non si dimostra per niente vicina ed attenta alle vicende di una società che affronta le classiche problematiche di una neonata che affronta un campionato molto duro e faticoso soprattutto per le proprie casse. La partita di sabato sarà la quarta giornata di campionato e per noi sono state 4 trasferte, per una compagine che lotta per la salvezza è un duro colpo, il pubblico ed il campo dovrebbero essere il nostro sesto uomo in campo ed anche il rispetto e la visibilità per gli sponsor che ci hanno dato fiducia e ci consentono di essere qui è un altro elemento molto importante. Noi e l’U.S. San Salvo offriamo visibilità al paese in tutta la regione, siamo le uniche due società che giocano ovunque in Abruzzo ed entrambe siamo costrette ad andare a giocare le partite casalinghe in altri paesi ed a pagamento, senza considerare le ore che ci vengono messe a disposizione per gli allenamenti settimanali, che, ad oggi 23 settembre, non sono state ancora chiarite. Facciamo appello alla Preside dell’Istituto commerciale R. Mattioli, Professoressa Di Mucci, affinchè ci conceda l’utilizzo della palestra della scuola per la gara interna di sabato 27 settembre, lo chiediamo per noi, per i nostri sponsor, per i nostri tifosi e per tutta San Salvo".