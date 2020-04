Appuntamento il 27 settembre con l'inaugurazione della mostra fotografica e video del Premio Art in the Dunes, che nella sua quinta edizione ha introdotto interessanti novità. L'evento organizzato a cura dell’associazione culturale Eikòn in collaborazione con il Comune di Vasto e la cooperativa Cogecstre (e la partnership di: Photorama, La Grotta del Saraceno, Dynamin Holding, Gruppo Mario Marmi, Prestige da Lino e Lu Barrott’ di Nicola), ha riscontrato un grande successo di pubblico in luglio con le sue installazioni nella spiaggia di Punta nella meravigliosa Riserva di Punta Aderci. Con la sua continua crescita negli anni è divenuta una delle manifestazioni più originali all'interno del panorama di eventi regionali dedicati all'arte e alla valorizzazione del paesaggio abruzzese.

La mostra sarà l'occasione per rivedere e rivivere attraverso l’occhio sensibile, creativo e originale di fotografi e videomakers l’evento di quest’estate. Inoltre una giuria di esperti (Arianna Di Tomasso, Andrea Malandra, Enrico Nicolò, Pamela Piscicelli ed Enzo Francesco Testa) la sera del 28 settembre designerà il premio per la migliore fotografia e il miglior video.

I protagonisti delle due sezioni: Luana Balzano, Marco Buccione, F. Paolo Canci, Patrizia Chiatti, Christian Consalvo, Renato Corradi, Heber D’Alberto, Chris D’Arcangelo, Marco De Archangelis, Stefania Dell’Oso, Sandro D’Orazio, Valentina Fitti, Grace Garzone, Lucio Inserra, Nina Kanchura, Alessandra Madonna, Davide Pitetti, Marzio Santoro e Antonella Scampoli.

La mostra resterà aperta tutte le sere dalle ore 18 alle ore 23, dal 27 settembre al 2 ottobre.