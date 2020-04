Si è concluso l’ottavo torneo di calcio balilla organizzato dall’Associazione Histonium, che va cosi a chiudere la stagione estiva. Si è tenuto presso il Kela Bar di Vasto Marina con la partecipazione di diverse coppie; che alla conclusione del girone sono passate in semifinale e infine le migliori alla finale, che si è giocata due su tre.

L’Associazione come obiettivo si era prefissata di proporre un torneo che non fosse visto solamente come sfida agonistica, ma anche come palestra di vita, per dimostrare a tutti che quando si vuole lo sport può essere fatto in modo educativo e non diseducativo. Alla conclusione della serata si può dire che è stato raggiunto l’obiettivo e che lo spirito del torneo è stato molto positivo, dove si è potuto notare il sorriso, sopra il viso di ogni coppia che ha partecipato ed in più anche un interessamento da parte di molti a riproporre un’attività del genere. Il torneo è stato lungo ma la voglia a fatto si che si continuasse a giocare nonostante la stanchezza. La coppia che si è classificata al primo posto è stata: Francesco Pedace e Vincent Catalano, al secondo posto: Antonio Spadaccino e Fabio Torino e al terzo posto: Angela Torino e Daniele Barone.

Ci auguriamo che questa iniziativa possa ripetersi con la partecipazione ancora di più coppie con tanta voglia di divertirsi. Molto importante per questa edizione è stata la partecipazione di una ragazza, che ha saputo dimostrare le sue ottime abilità come giocatrice e quindi che il calcio balilla non è solo maschile ma anche femminile. I ringraziamenti vanno al presidente dell’associazione Agostino Della Penna e al vicepresidente Andrea D’Adamo e a Domenico Salvatorelli il titolare del Kela Bar.

Vogliamo ricordandovi che l’associazione è aperta a tante nuove proposte e in particolari a quelle dei giovani e quindi teniamo a invitare tutti i giovani della città a iscrivervi o a provare a partecipare a un nostro incontro, cosi da poter avere la possibilità di poter dire anche la vostra. Potete seguirci su Facebook alla pagina: Associazione Histonium oppure potete visualizzare il nostro blog a questo indirizzo: associazionehistonium.blogspot.com