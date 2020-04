È Sergio Di Nardo, colonnello a riposo dell'Aeronautica Italiana, il nuovo presidente dell'Associazione Arma Areonautica regione Abruzzo. Ieri, nel corso dell'assemblea che si è svolta a Giulianova, Di Nardo è stato votato dai soci come successore di Angelo Colizza, entrato nel direttivo nazionale del sodalizio. Il colonnello Di Nardo nella sua lunga carriera, in cui ha ricevuto molte decorazioni al merito, è stato pilota di caccia intercettori per poi divenire istruttore di volo, prima a Lecce, e poi nella scuola basico-avanzata aviogetti di Amendola. Poi ha concluso il suo servizio come capo ufficio comando dell'Aeroporto di Pescara.

Da diversi anni Sergio Di Nardo è socio dell'associazione Volo Vasto, che ha la sua sede presso il campo volo di via Incoronata. La sua è una presenza costante e molto apprezzata dai piloti e dai soci del sodalizio vastese, che da lui possono apprendere molte nozioni sul volo vista la sua grande esperienza di pilota ed istruttore. I giovani che frequentano il campo volo e la scuola di volo restano sempre affascinati dai racconti delle tante missioni svolte in volo nel corso degli anni.

La sua elezione è stata accolta con favore anche dalla sezione di Vasto dell'Associazione Arma Aeronautica. Pur essendo iscritto nella sezione di Pescara il colonnello Di Nardo non fa mancare la sua presenza e il suo sostegno nei momenti associativi vastesi. "Ci onora della sua presenza - ha commentato il presidente della A.A.A. di Vasto, Oreste De Rosa -. Il colonnello Di Nardo è una persona nobile e umile, sempre al servizio degli altri. Abbiamo sempre tanto da apprendere da lui, sulla vita e sul volo, e gli siamo grati per tutto quello che fa costantemente per noi".