Un anno e cinque mesi per una visita dal dermatologo. Liste d'attesa lunghissime per i pazienti della Asl provinciale di Chieti. A Vasto Stefano Moretti racconta: " Questa mattina ho prenotato una visita dermatologica per osservazione nei in epiluminescenza. Sapete quando dovrò recarmi a Lanciano per la visita? Il 23 febbraio 2016. Se asvessi voluto farla prima, avrei avuto solo una possibilità: dicembre 2015 all'ospedale di Chieti".