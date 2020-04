La Vastese non va oltre il 2-2 a Montesilvano contro l'Acqua&Sapone. E' il terzo pareggio consecutivo in campionato per la squadra di Precali. Sotto di un gol al 7' i biancorossi prima pareggiano con Soria su rigore al 40' e nelle ripresa si portano in vantaggio con l'ultimo arrivato Maimone. Poi il definitivo pareggio della truppa di Naccarella a 10 minuti dal termine con Di Donato. La Vastese chiude la gara in 9 per le espulsioni del portiere Leo e del difensore Irmici.

Nel prossimo turno, in programma mercoledì 24 settembre alle 20.30 all'Aragona la Vastese ospiterà il San Salvo capolista. Cupello sconfitto 2-1 a Martinsicuro, al 2' segna Rosa per i padroni di casa, al 63' raddoppia Di Paolo e al 78' accorcia le distanze Torres.





Tabellino

Acqua&Sapone-Vastese 2-2 (1-1)

Reti: 7' Del Gallo (Acqua&Sapone), 40' Soria (Vastese) su rigore, 55' Maimone (Vastese), 80' Di Donato (Acqua&Sapone)

Acqua&Sapone: Pompei, Piccione, Di Biase, Di Lisio, Buonafortuna, Bassano, Guardiani, Di Donato (83' Marrone), Del Gallo, Mimola, De Leonardis. A disposizione D’Orazio, Di Giacomo L., Erasmi, Palumbo, Di Giacomo G., Alpi. Allenatore Naccarella

Vastese: Leo (27' Antenucci), Napolitano, Irmici, Spagnuolo, Corbo, Salcuni (46' Balzano), Piscopo, D’Ambrosio, Maimone (67' Mascolo), Soria, Bonuso. A disposizione Berardi, D’Adamo, Ciancaglini, De Vita. Allenatore Precali (squalificato fino al 24 settembre)

Arbitro: Michele Scatena di Avezzano (assistenti De Santis di Avezzano e Ricci di L’Aquila)

Ammoniti: Mascolo (Vastese), Marrone (Acqua&Sapone), Piccione (Acqua&Sapone)

Espulsi: 25' Leo (Vastese) e 65' Irmici (Vastese)

I risultati della 3° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese.

Acqua&Sapone-Vastese 2-2

Capistrello-Borrello 3-3

Francavilla-Miglianico 1-0

Martinsicuro-Cupello 2-1

Paterno-Renato Curi Angolana 2-0

Pineto-Montorio 2-1

San Salvo-Alba Adriatica 2-1

Sulmona-Avezzano 1-3

Vasto Marina-Torrese 1-0

La classifica

San Salvo 9

Francavilla 7

Pineto 7

Avezzano 6

Paterno 6

Torrese 6

Capistrello 5

Alba Adriatica 4

Borrello 4

Montorio 3

Angolana 3

Martinsicuro 3

Vastese 3

Vasto Marina 3

Acqua&Sapone 2

Miglianico 2

Cupello 1

Sulmona 0

Il prossimo turno, mercoledì 24 settembre, ore 15.00.

Alba Adriatica-Martinsicuro

Avezzano-Capistrello

Borrello-Paterno

Cupello-Vasto Marina (ore 18.00)

Francavilla-Acqua&Sapone

Miglianico-Sulmona

Renato Curi Angolana-Montorio

Torrese-Pineto

Vastese-San Salvo (ore 20.30)