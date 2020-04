Allo stadio comunale di Cupello (il “Bucci” è inagibile per i lavori al manto erboso) l’U.S. San Salvo pur con qualche sofferenza di troppo strappa tre punti all’Alba Adriatica e si porta al comando solitario della classifica.

Partenza in salita per i locali che dopo due minuti vanno in svantaggio. Bolide rasoterra dalla distanza di Antonacci e palla che finisce dove Cattenari non può arrivare. I biancazzurri non si scompongono e dopo un minuto Di Ruocco ristabilisce il risultato di parità. Al 11’ ci prova Marinelli con un tocco ravvicinato ma la sfera viene ribattuta in angolo. Al 19’ arriva il vantaggio dei biancazzurri con il solito Marinelli bravo a raccogliere una corta respinta di Guadino su tiro di Di Pietro, per l'attaccante è il quarto gol in tre partite. Al 37’ punizione degli ospiti con Di Massimo, parata dall’attento Cattenari. Al 42’ bella azione di Antenucci ma la conclusione è fuori. Allo scadere del primo tempo fallo su Antenucci, per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto si porta proprio Antenucci che calcia a lato tra la disperazione dei numerosi tifosi biancazzurri.

La ripresa riparte con una bella azione di Di Pietro anticipato in area dalla difesa ospite. Al 51’ ancora il giovane Di Massimo su punizione impegna Cattenari che si distende e respinge la palla in corner. Tre minuti dopo D’Aulerio serve Antenucci ma il suo tocco viene respinto dal portiere ospite. La partita cala di intensità, il San Salvo cerca di amministrare, con gli ospiti che hanno il predominio in mezzo al campo. A sette minuti dalla fine Battista complice una deviazione della difesa ospite colpisce il palo. Allo scadere dei quattro minuti di recupero brivido per i locali che vengono salvati dal palo su una conclusione dal limite di Scaramazza.

A fine gara grande esultanza tra i supporter biancazzurri correttissimi sugli spalti per tutta la partita. “Siamo molto soddisfatti –ha dichiarato il presidente del San Salvo Evanio Di Varia - per questa vittoria sofferta ma meritata che ci regala il momentaneo comando della classifica in solitaria. Sono tre punti preziosissimi per il nostro cammino verso la salvezza”.





Tabellino

San Salvo-Alba Adriatica 2-1 (2-1)

Reti: 2’pt Antonacci (Alba Adriatica), 3’pt Di Ruocco, 19’pt Marinelli (San Salvo)

San Salvo: Cattenari, Ramundo, D’Aurelio, Quaranta, Luongo, Felice, Di Pietro (42’st Argirò), Battista, Marinelli, Di Ruocco ( 30’ st Pantalone), Antenucci (19’st Izzi).

A disposizione: Raspa, Triglione, Di Pietro, Ciavatta. Allenatore: Di Nardo (Gallicchio squalificato)

Alba Adriatica: Gaudino, Arietti (21’st Di Antonio), Calvarese, Ianni, Bonaiuti, Scaramazza, Berardinelli (31’st Cuomo), Ruscioli, Antonacci (32’pt Di Nicola), Di Massimo, Massetti.

A disposizione: Petrini, De Berardinis, Ciarrocchi, Emili, Di Antonio. Allenatore: Di Serafino

Arbitro: Gregoris di Pescara (Ferrante e Caporale)

Ammoniti: Ramundo, Felice, Izzi (San Salvo), Scaramazza (Alba Adriatica)

Espulso: Di Serafino (Alba Adriatica)





I risultati della 3° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese.

Acqua&Sapone-Vastese 2-2

Capistrello-Borrello 3-3

Francavilla-Miglianico 1-0

Martinsicuro-Cupello 2-1

Paterno-Renato Curi Angolana 2-0

Pineto-Montorio 2-1

San Salvo-Alba Adriatica 2-1

Sulmona-Avezzano 1-3

Vasto Marina-Torrese 1-0

La classifica

San Salvo 9

Francavilla 7

Pineto 7

Avezzano 6

Paterno 6

Torrese 6

Capistrello 5

Alba Adriatica 4

Borrello 4

Montorio 3

Angolana 3

Martinsicuro 3

Vastese 3

Vasto Marina 3

Acqua&Sapone 2

Miglianico 2

Cupello 1

Sulmona 0

Il prossimo turno, mercoledì 24 settembre, ore 15.00.

Alba Adriatica-Martinsicuro

Avezzano-Capistrello

Borrello-Paterno

Cupello-Vasto Marina (ore 18.00)

Francavilla-Acqua&Sapone

Miglianico-Sulmona

Renato Curi Angolana-Montorio

Torrese-Pineto

Vastese-San Salvo (ore 20.30)