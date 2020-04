Il Vasto Marina vince la prima partita in campionato a conquista i primi 3 punti in classifica grazie ad una rete capolavoro di Cesario, entrato in campo da 8 minuti. Importante successo contro la Torrese, fino ad oggi capolista a punteggio pieno, che rappresenta l'impresa di giornata nel torneo di Eccellenza.

La partita. Testacoda all’Aragona con i padroni di casa a caccia dei primi punti della stagione, la Torrese capolista propone in avanti bomber Pigliaceli e l’ex Napoli Capparella. Baiocco schiera dall’inizio l’ultimo arrivato, il centrocampista ’94 Cicatiello, in avanti Cataruozzolo è la punta centrale con Volpe alle sue spalle e Maisto e Forte ai lati. Sulla panchina dei padroni di casa oltre allo staff tecnico il vicepresidente Pasquale Cirulli. Il capitano Giuliano entra in campo con una vistosa fasciatura alla testa causata da uno scontro in allenamento con Cesario.

Buon inizio del Vasto Marina che tiene bene il campo, al 15’ bella iniziativa di Lo Mele che prende palla a centrocampo, avanza al limite dell’area e calcia in porta, la palla si alza e sorvola la traversa. Al 18’ Maisto si invola sulla sinistra ed entra in area, tiro a incrociare che si spegne di pochissimo sul fondo. Vasto Marina più propositivo e al 34’ la Torrese resta con un uomo in meno, Addari viene espulso dal signor Pezzopane per doppia ammonizione. Un minuto dopo una conclusione di Cataruozzolo impegna Bruno che neutralizza senza problemi, al 36’ è Maisto a provarci da fuori area ma non inquadra lo specchio della porta.

A inizio ripresa Vasto Marina in avanti con Cataruozzolo che cerca di trafiggere Bruno con un diagonale, ma il portiere ospite è reattivo e blocca. Al 54’ protestano i padroni di casa, Melchiorre atterra in area Cataruozzolo, ma per l’arbitro non è rigore. Passa un minuto e Schettino si becca il secondo giallo, ristabilita la parità numerica. Il difensore va direttamente in curva per seguire la squadra. Al 57’ Torrese pericolosa, sulla punizione dal vertice dell’area di Capparella, Pigliaceli, oggi sottotono, colpisce di testa e manda di poco a lato.

Supremazia sterile del Vasto Marina, nel finale la partita è molto combattuta ma il risultato non si sblocca poi all'87’ arriva quasi inaspettata la prodezza di Cesario che da fuori area trafigge Bruno e vale il vantaggio, nell'esultanza l'attaccante si toglie la maglia e viene ammonito, è irrefrenabile la gioia per essere riuscito a cambiare la partita 8 minuti dopo l'ingresso in campo. Nel finale grande tensione con molti falli, la partita si incattivisce, ma il Vasto Marina, che resta in 9 dopo l'infortunio di D'Alessandro, regge e nonostante la sterilità in avanti, riesce a conquistare l'intera posta in palio. Non importa come siano arrivati i 3 punti, l'importante era cancellare lo zero dalla classifica e iniziare a mettere fieno in cascina.

Martedì dovrebbe arrivare la prima punta di cui oggi si è avvertita la mancanza, dovrebbe essere Youssouf Kamara. Nel prossimo turno di mercoledì 24 settembre alle 18.00, è in programma la sfida Cupello-Vasto Marina, le altre gare si disputeranno alle 15.00 ad eccezione di Vastese-San Salvo posticipata alle 20.30.

Tabellino

Vasto-Marina-Torrese 1-0 (0-0)

Reti: 87’ Cesario (Vasto Marina)

Vasto Marina: Cialdini, D’Alessandro, Napolitano, Schettino, Giuliano, Lo Mele, Forte (66’ Persichetti), Cicatiello (67’ Marinelli), Maisto (79’ Cesario), Volpe, Cataruozzolo. A disposizione Canosa, Lupo, Nocciolino, Labrozzi. Allenatore Baiocco

Torrese: Bruno, Acciari, Forcellese, Capretta, Iampieri, Melchiorre (75’ Passamonti), De Sanctis, Adorante, Pigliaceli (85’ Pallitti), Tapparella, Addari. A disposizione Del Sordo, Di Marco, Celommi, D’Amizia, Damiani. Allenatore Maiorani

Arbitro: Valerio Pezzopane (L’Aquila), assistenti: Mirko Mancini (Avezzano), Emanuele Guardiani (L’Aquila)

Ammoniti: Lo Mele (Vasto Marina), Cesario (Vasto Marina), Passamonti (Torrese), Cialdini (Vasto Marina)

Espulsi: 34’ Addari (Torrese) per doppia ammonizione, 56’ Schettino (Vasto Marina) per doppia ammonizione

I risultati della 3° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese.

Acqua&Sapone-Vastese 2-2

Capistrello-Borrello 3-3

Francavilla-Miglianico 1-0

Martinsicuro-Cupello 2-1

Paterno-Renato Curi Angolana 2-0

Pineto-Montorio 2-1

San Salvo-Alba Adriatica 2-1

Sulmona-Avezzano 1-3

Vasto Marina-Torrese 1-0

La classifica

San Salvo 9

Francavilla 7

Pineto 7

Avezzano 6

Paterno 6

Torrese 6

Capistrello 5

Alba Adriatica 4

Borrello 4

Montorio 3

Angolana 3

Martinsicuro 3

Vastese 3

Vasto Marina 3

Acqua&Sapone 2

Miglianico 2

Cupello 1

Sulmona 0

Il prossimo turno, mercoledì 24 settembre, ore 15.00.

Alba Adriatica-Martinsicuro

Avezzano-Capistrello

Borrello-Paterno

Cupello-Vasto Marina (ore 18.00)

Francavilla-Acqua&Sapone

Miglianico-Sulmona

Renato Curi Angolana-Montorio

Torrese-Pineto

Vastese-San Salvo (ore 20.30)