Prima Categoria, girone B. Il campionato di Prima Categoria si preannuncia molto interessante. Non essendoci squadre di Promozione nel Vastese molti giocatori sono scesi a giocare in Prima, tra loro Luongo e Cianci con alle spalle anni di Eccellenza, al Monteodorisio, Di Pasquale e Sputore ex Virtus Cupello al Casalbordino, l’ex Pro Vasto e San Salvo Mainardi al Fresa, Contigiani, lo scorso anno a Cupello, al Trigno Celenza, così come Cleo Rossi passato allo Sporting San Salvo e Muratore allo Scerni.

La favorita Casalbordino inizia nel migliore dei modi e batte 2-1 un'altra bella squadra, il Trigno Celenza di mister Nino Barisano che riesce a portarsi in vantaggio con Donato Di Pardo, poi ci pensa Della Penna a rimettere le cose in chiaro, prima pareggia su azione e poi porta in vantaggio i suoi, a 9 minuti dal termine, con una punizione magistrale che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Partire con l'obbligo di vincere non è mai facile per nessuno, soprattutto contro un avversario attrezzato per fare bene, nonostante l'iniziale black out i giallorossi hanno subito conquistato i 3 punti. L'Incoronata Calcio Vasto, neopromossa al debutto in Prima Categoria, viene sconfitta 2-1 a Scerni dal Real San Giacomo di Praino, vastesi in vantaggio con Romilio, i padroni di casa pareggiano e vincono con due rigori realizzati da Sabatini.

Il Guastameroli si conferma un osso duro e vince 1-3 contro la neopromossa Paglieta mentre il Fresa supera 1-0 il Palombaro in quello che era considerato un altro big match di giornata, grazie alla marcatura di Delle Donne. La Casolana vince tra le mura amiche 2-1 sul Real Montazzoli con le firme di Rispoli e Venditti, a segno per gli ospiti Del Roio. Perde a Roccaspinalveti 2-0 lo Scerni di mister Silvino Ottaviano, in gol Orlando e Sambrotta, a Lanciano contro la Spal cade anche il Monteodorisio 2-1, in rete Vitelli per i ragazzi di Ascatigno. Nell'anticipo di sabato lo Sporting San Salvo sconfitto in casa 2-1 dalla Marcianese, doppietta di Aielli per gli ospiti e Costantini, che aveva pareggiato, per i locali. Nessun pareggio nella giornata del debutto.

I risultati della 1° giornata del campionato di Prima Categoria, girone B

Casalbordino-Trigno Celenza 2-1

Casolana-Real Montazzoli 2-1

Fresa-Palombaro 1-0

Paglieta-Guastameroli 1-3

Real San Giacomo-Incoronata Calcio Vasto 2-1

Roccaspinalveti-Scerni 2-0

Spal Lanciano-Monteodorisio 2-1

Sporting San Salvo-Marcianese 1-2

La classifica

Guastameroli 3

Roccaspinalveti 3

Casalbordino 3

Casolana 3

Marcianese 3

Real San Giacomo 3

Spal Lanciano 3

Fresa 3

Incoronata Calcio Vasto 0

Monteodorisio 0

Real Montazzoli 0

Sporting San Salvo 0

Trigno Celenza 0

Palombaro 0

Paglieta 0

Scerni 0

Il prossimo turno, domenica 28 settembre, ore 15.30

Guastameroli-Casolana

Incoronata Calcio Vasto-Roccaspinalveti

Marcianese-Real San Giacomo

Monteodorisio-Casalbordino

Palombaro-Paglieta

Real Montazzoli-Sporting San Salvo

Scerni-Spal Lanciano

Trigno Celenza-Fresa





Seconda Categoria, girone G. Nell'anticipo di sabato il Gs Montalfano, altra favorita del proprio campionato, passa 3-1 a San Buono su un campo difficile dove i gialloverdi non avevano mai vinto. Sotto di un gol i ragazzi di mister Liberatore la mettono dentro con Madonna, Vetta e Di Foglio. Nell'altro anticipo successo interno del Gissi 3-2 sulla neopromossa Piazzano. Debutto amaro nella nuova categoria per il Real Porta Palazzo che ad Atessa contro il Mario Tano perde 3-0.

Unico pareggio è quello a suon di gol tra Villa Scorciosa e Odorisiana che chiudono sul 3-3, per i padroni di casa in rete Massimini, Amoroso e Ciccocioppo, per la squadra di mister Benedetti segnano Ivanovic, Stanisci e Ialacci. Da segnalare il rigore per i padroni di casa al 91' parato da Piscicelli subentrato al portiere De Filippis uscito per un infortunio alla mano a metà primo tempo. Debutto interno con poker per il Real Montalfano che si impone 4-1 sul Castelfrentano. Finisce 3-1 per il Mario Turdò il derby di Carunchio, Mario Turdò in vantaggio con Miri nel primo tempo, pareggia Di Falcio su rigore ad un quarto d'ora dalla fine, poi le altre due reti della vittoria. Il Fossacesia 90 espugna 1-2 il campo del New Archi Perano.

I risultati della 1° giornata del campionato di Seconda Categoria, girone G

Gissi-Piazzano 3-2

Mario Tano-Real Porta Palazzo 3-0

Mario Turdò-Carunchio 3-1

New Archi Perano-Fossacesia 90 1-2

Real Montalfano-Castelfrentano 4-1

San Buono-Gs Montalfano 1-3

Villa Scorciosa-Odorisiana 3-3

La classifica

Gissi 3

Gs Montalfano 3

Mario Tano 3

Fossacesia 3

Real Montalfano 3

Mario Turdò 3

Villa Scorciosa 1

Odorisiana 1

Carunchio 0

Piazzano 0

Real Porta Palazzo 0

New Archi Perano 0

Castelfrentano 0

San Buono 0

Il prossimo turno, domenica 28 settembre, ore 15.30

Carunchio-Real Montalfano

Castelfrentano-Villa Scorciosa

Fossacesia-San Buono

Gs Montalfano-Mario Turdò

Odorisiana-Mario Tano (domenica ore 18.00)

Piazzano-New Archi Perano

Real Porta Palazzo-Gissi

Terza Categoria Vasto. Il campionato inizierà domenica 12 ottobre. Saranno 13 le squadre al via: Casalanguida, Dinamo Roccaspinalveti, Guilmi, Lentella, Lupi Marini, Pollutri, Real Carpineto Sinello, Real Cupello, Real Liscia, Sangiovannese, Sporting Vasto, Vasto Calcio, Virtus Tufillo.