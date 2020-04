"Queste sono le condizioni in cui versa il Monumento in onore ai caduti vastesi nella Grande Guerra". E' Stefano Moretti, referente locale dell'associazione Osservatorio antimafia Abruzzo, a protestare per il degrado delle aiuole di piazza Caprioli.

"E' questo - chiede Moretti - il rispetto che questa amministrazione ha per i morti? È questo il rispetto che si ha per i nostri padri concittadini che hanno perso la vita per la patria?".