Domenica sarà una giornata storica per il Real Porta Palazzo del presidente Domenico Zillotti, il gran giorno del debutto assoluto in Seconda Categoria. Il club fondato da Giuliano Ronzitti nel 2002 non si era mai affacciato nella categoria superiore. Ci è riuscito al primo anno dopo la rifondazione, anche se con il ripescaggio, dopo la finale play-off pareggiata 1-1 a Carunchio che aveva dato il passaggio alla fase provinciale ai rivali meglio piazzati in classifica.

Sarà una stagione impegnativa per i ragazzi del confermato mister Roberto Budano, che debutteranno alle 15.30 ad Atessa, sul campo del Mario Tano. Ai nastri di partenza della Seconda Categoria c'è il favorito Gs Montalfano, ma anche compagini del Vastese che possono dire la loro, come il Real Montalfano, Gissi, San Buono, le due squadre di Carunchio e l'Odorisiana, oltre alle squadre della zona del lancianese e della Val Di Sangro.

Mantenere la categoria è il primo pensiero, ma nonostante il salto di categoria, la filosofia è sempre la stessa: grande senso di appartenenza, nessun rimborso, solo divertimento, ovviamente cercando di dare il massimo in campo perchè il risultato conta sempre, ma quando non arriva non si fanno drammi.

"Vogliamo divertirci ben figurando - spiega Budano, allenatore-giocatore - sono convinto che anche in questo campionato così duro cresceremo sempre di più, partita dopo partita. Già dall'esordio, su un campo ostico e con poco tempo a disposizione sono certo che diremo la nostra".

Dal mercato sono arrivati il bomber Luigi Conte, l'esperto portiere Roberto Manfredi, il laterale Luca Sansiviero, i difensori Michele Celeste e Giuseppe D'Adamo, i centrocampisti Rosario Luongo, Francesco Ascione e Manuele Stivaletta. I nuovi vanno ad unirsi al mago Valerio Cinquina, capocannoniere della squadra con 11 gol lo scorso anno in una stagione condizionata dagli infortuni, il prolifico Michele Massari, 9 centri da dicembre, Alessandro Fiore e Nicola Monteferrante, i sempreverdi Luca Turri, Daniele De Cristofaro e Roberto Bolognese, oltre agli instancabili Luca Stivaletta, Mattia Bruno, Cesario Paolino e alla freccia giallonera Giovanni Cardillo.

In prova ci sono anche Victor e Di Francesco, mentre è sfumato l'ingaggio di Pesolillo che non è stato svincolato dal proprio club. Qualcuno però potrebbe ancora arrivare. Hanno invece lasciato Memmo, Pelliccia, Bucciarelli, il capitano Teti e il terzino De Felice, questi ultimi due elementi storici della rosa presenti dai tempi della prima avventura portapalazzese, restano comunque legati al club.

Il presidente Zillotti spiega come si è mossa la società sul mercato: "Abbiamo cercato di creare il giusto mix tra esperti e giovani, come neopromossa cercheremo di onorare la categoria al massimo, cercando di migliorarci e toglierci delle soddisfazioni come lo scorso anno". Con lui nella dirigenza anche Luigi Petroro, Alessio De Felice, Pietro D'Angelo e Christian Cupaiolo.

Di seguito la rosa del Real Porta Palazzo per la stagione 2014/2015, in grasseto i nuovi acquisti.

Portieri: Manfredi, Di Biase



Difensori: Celeste, D'Adamo, Turri, Budano, Paolino, De Cristofaro



Centrocampisti: Luongo, Stivaletta M., Stivaletta L., Bolognese, Sansiviero, Cardillo, Bruno, Ascione

Attaccanti: Conte, Massari, Cinquina, Monteferrante

Seconda Categoria, girone G. Prima giornata, domenica 21 settembre ore 15.30

Gissi-Piazzano (sabato 20 settembre ore 15.30)

Mario Tano-Real Porta Palazzo

Mario Turdò-Carunchio

New Archi Perano-Fossacesia 90

Real Montalfano-Castelfrentano

San Buono-Gs Montalfano (sabato 20 settembre ore 15.30)

Villa Scorciosa-Odorisiana





