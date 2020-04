Domenica alle 15.00 l'Eccellenza torna in campo per la terza giornata del campionato. La capolista Torrese, prima a punteggio pieno con il San Salvo, arriva all'Aragona per fare visita al Vasto Marina, è subito testacoda. La squadra di Baiocco è alla ricerca dei primi punti, in settimana sono arrivati due nuovi giocatori: il difensore Laenza e il centrocampista Cicatiello, ma la società ha ufficializzato solo l'ingaggio del secondo. In avanti, in attesa della prima punta che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, dovrebbe essere Cataruozzolo a giocare in mezzo al tridente offensivo. Tra gli ospiti c'è bomber Pigliacelli, uno che segna sempre e fino a questo momento ha messo dentro 3 reti in due gare.

L'altra capolista, il San Salvo, che sabato mattina è stato presentato a stampa e tifosi in Municipio, dovrà fare a meno del tecnico Gallicchio che è stato squalificato per l'espulsione di Cupello fino al 24 settembre. I biancazzurri ospitano l'Alba Adriatica al Comunale di Cupello, per l’indisponibilità del "Davide Bucci", dove sono iniziati i lavori che andranno avanti fino al termine di novembre. In grande forma il capocannoniere Marinelli, 3 gol in due partite. Nella squadra di Di Serafino dovrà fare a meno di Tarquini squalificato, debutterà tra i pali l'ex Pro Vasto e Vasto Marina Matteo Gaudino, che in precedenza ha militato nella seconda serie del campionato norvegese.

La Vastese, che ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante Maimone, fa visita all'Acqua&Sapone. In panchina non ci sarà mister Precali stoppato dal giudice sportivo fino a mercoledì 24 settembre, giorno del prossimo turno infrasettimanale in casa contro il San Salvo. I biancorossi vogliono la prima vittoria in campionato per avvicinarsi il più possibile alle zone alte. La squadra del vastese Giuseppe Naccarella è sempre una compagine difficile da affrontare, ma dovrà fare a meno di Maiorani.

Il Cupello fa visita al Martinsicuro fermo a quota zero punti, per la formazione di mister Di Francesco potrebbe rivelarsi una buona occasione per portare a casa l'intera posta in palio, approfittando del momento non ottimale dei rivali. Su Zonalocale in homepage saranno disponibili i risultati delle partite di Eccellenza in tempo reale. Clicca qui per vedere come consultare i risultati.

Al via i campionati di Prima e Seconda Categoria. Assenti squadre del vastese nel torneo di Promozione, l'attenzione si concentrerà sulle altre serie. La Prima è iniziata con gli anticipi di sabato Sporting San Salvo-Marcianese 1-2 e la Seconda con San Buono-Gs Montalfano 1-3 e Gissi-Piazzano 2-3. Domani, sempre alla stessa ora, tutte le altre gare. In Prima la corazzata Casalbordino debutta in casa con l’attrezzato Trigno Celenza di mister Nino Barisano, l’Incoronata esordisce in trasferta contro il Real San Giacomo, lo Scerni va a Roccaspinalveti, il Monteodorisio a Lanciano affronta la Spal e il Fresa di Mainardi e Vasiu ospita il Palombaro per un match molto interessante.

In Seconda è subito derby tra Mario Turdò e Carunchio, il Real Porta Palazzo va sul campo del Mario Tano Atessa, il Real Montalfano ospita il Castelfrentano, l’Odorisiana è di scena a Villa Scorciosa. Reso noto anche il girone di Terza Categoria Vasto che sarà di 13 squadre. Il campionato inizierà domenica 12 ottobre. Ci saranno Casalanguida, Dinamo Roccaspinalveti, Guilmi, Lentella, Lupi Marini, Pollutri, Real Carpineto Sinello, Real Cupello, Real Liscia, Sangiovannese, Sporting Vasto, Vasto Calcio, Virtus Tufillo.

Il programma della 3° giornata del campionato di Eccellenza abruzzese.

Domenica 21 settembre, ore 15.00.

Acqua&Spaone-Vastese

Capistrello-Borrello

Francavilla-Miglianico

Martinsicuro-Cupello

Paterno-Renato Curi Angolana

Pineto-Montorio

San Salvo-Alba Adriatica

Sulmona-Avezzano

Vasto Marina-Torrese

La classifica

Torrese 6

San Salvo 6

Capistrello 4

Francavilla 4

Pineto 4

Alba Adriatica 4

Avezzano 3

Paterno 3

Borrello 3

Montorio 3

Angolana 3

Miglianico 2

Vastese 2

Cupello 1

Acqua&Sapone 1

Martinsicuro 0

Sulmona 0

Vasto Marina 0

Il prossimo turno, mercoledì 24 settembre, ore 15.00.

Alba Adriatica-Martinsicuro

Avezzano-Capistrello

Borrello-Paterno

Cupello-Vasto Marina (ore 18.00)

Francavilla-Acqua&Sapone

Miglianico-Sulmona

Renato Curi Angolana-Montorio

Torrese-Pineto

Vastese-San Salvo (ore 20.30)